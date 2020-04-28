Члены Совфеда планируют посетить КНДР осенью

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Члены Совета Федерации, входящие в группу по сотрудничеству с парламентом КНДР, планируют посетить Северную Корею осенью, сообщил РИА Новости председатель группы, сенатор Олег Мельниченко.
"Мы планируем на осень визит членов группы по сотрудничеству в КНДР. Если ситуация по коронавирусу не позволит к тому времени провести визит, он состоится, как только ситуация выправится", - сказал он.
По словам Мельниченко, сенаторы рассчитывают встретиться в Пхеньяне с руководством Трудовой партии Северной Кореи, МИД страны, парламента.
Также запланирован концерт русских творческих коллективов в Пхеньяне.
Также запланирован концерт русских творческих коллективов в Пхеньяне.
Сенатор подчеркнул, что члены Совфеда договорились провести очную встречу с послом КНДР в России, как только это позволит ситуация по коронавирусу.
"Планируем и дальше обсуждать и выстраивать деятельность нашей группы по сотрудничеству с Верховным народным собранием КНДР", - сказал Мельниченко.
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