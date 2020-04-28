Российский сенатор обсудил с послом КНДР состояние здоровья Ким Чен Ына

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Нет оснований считать, что у лидера КНДР Ким Чен Ына могут быть проблемы со здоровьем, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы по сотрудничеству Совета Федерации и парламента Северной Кореи Олег Мельниченко после беседы с послом КНДР в РФ.
"Мы беседовали с послом КНДР. Если бы у лидера Северной Кореи были бы какие-то проблемы со здоровьем, он бы обязательно нас проинформировал. Поскольку это сделано не было, мы убеждены, что с товарищем Ким Чен Ыном все хорошо", - сказал Мельниченко.
Ранее после сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.