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Культура
2020-04-28T13:17
https://ria.ru/20200428/1570670747.html
Истории 67 тысяч ветеранов передадут на вечное хранение в Музей Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/156116/92/1561169238_0:84:3066:1809_1036x0_80_0_0_00dac26d009d9f48c24b19a74674b866.jpg
РИА Новости

Истории 67 тысяч ветеранов передадут на вечное хранение в Музей Победы

13:17 28.04.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие выставки "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют"
Открытие выставки Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Истории с фотографиями 67 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" будут увековечены в Музее Победы в историческом мультимедийном проекте "Лица Победы", сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"Мы считаем очень важным, чтобы люди не просто размещали материалы на каком-то ресурсе, а имели возможность сделать их доступными для всей страны, — уверен руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской. – А Музей Победы – это не только главная в стране площадка для праздников патриотической направленности, но место по сохранению исторической памяти".
Ценность размещенных на сайте "Бессмертного полка России" данных в том, что информация о каждом ветеране была прислана кем-то из его близких родственников – это часть истории, которую бережно хранят в семьях.

"Очень важно, что "Бессмертный полк" присоединится к "Лицам Победы". Теперь люди, которые передали нам истории своих родственников, смогут в любой момент прийти в Музей Победы и найти своего предка в специальной экспозиции Музея, вывести фотографию на большой экран и показать своим детям, внукам или правнукам. Я уверен, что наш проект "Лица Победы" станет точкой сбора общенародной памяти", — подчеркнул директор Музея Победы Александр Школьник.

Переданные на хранение в Музей Победы истории и фотографии по-прежнему можно увидеть в базе ветеранов на сайте общероссийского движения, но также они будут представлены в экспозиции "Лица Победы".
Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы" – это мультимедийный проект, запущенный Музеем Победы в декабре 2019 года. Его цель – собрать максимально полную информацию о вкладе в Победу каждого жителя нашей страны (а позже и других стран) – воинов, партизан, подпольщиков, тружеников тыла и сохранить память о них для будущих поколений.
Депозитарий Лица Победы
8 апреля, 20:08Культура
Музей Победы приглашает поучаствовать в проекте "Лица Победы"
400011
КультураБессмертный полкНовости культурыМузей ПобедыВыставкиВеликая Отечественная война (1941-1945)
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