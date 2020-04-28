В Испании число жертв коронавируса достигло 23822 человек

В общей сложности жертвами нового коронавируса с начала эпидемии стали 23 822 человек, выявлено 210 773 случаев заражения при помощи тестов ПЦР (за минувшие сутки 1308). Число выздоровевших (1673) вновь превысило число заболевших. Эта тенденция продолжается уже несколько дней подряд. Всего с начала эпидемии вылечились 102,5 тысячи. Таким образом, активными остаются 84,4 тысячи случаев заражения.