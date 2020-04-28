В Испании число жертв коронавируса достигло 23822 человек

МАДРИД, 28 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 за минувшие сутки в Испании увеличилось на 301, что на 30 меньше, чем днем ранее, всего с начала эпидемии скончались 23,8 тысячи человек, следует из данных министерства здравоохранения.
В общей сложности жертвами нового коронавируса с начала эпидемии стали 23 822 человек, выявлено 210 773 случаев заражения при помощи тестов ПЦР (за минувшие сутки 1308). Число выздоровевших (1673) вновь превысило число заболевших. Эта тенденция продолжается уже несколько дней подряд. Всего с начала эпидемии вылечились 102,5 тысячи. Таким образом, активными остаются 84,4 тысячи случаев заражения.
С 26 апреля дети младше 14 лет могут выходить на улицы в сопровождении взрослых. Это можно делать раз в день, прогулки должны продолжаться не более часа и вблизи дома (максимум – километр от места жительства). Как объявил премьер Педро Санчес, со 2 мая – если снижение уровня распространения заболевания будет продолжаться, как это происходит сейчас – люди смогут выходить на улицы, чтобы заняться спортом или гулять в сопровождении тех людей, с которыми они живут.
Во вторник Совет министров должен утвердить предварительный план постепенного снятия карантина в стране.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.