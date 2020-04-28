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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T11:59
https://ria.ru/20200428/1570670679.html
В Испании число жертв коронавируса достигло 23822 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/103448/36/1034483620_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_a9f9ffd889c1ed4eb1a7848966fd5df4.jpg
РИА Новости

В Испании число жертв коронавируса достигло 23822 человек

11:59 28.04.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 28 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 за минувшие сутки в Испании увеличилось на 301, что на 30 меньше, чем днем ранее, всего с начала эпидемии скончались 23,8 тысячи человек, следует из данных министерства здравоохранения.
В общей сложности жертвами нового коронавируса с начала эпидемии стали 23 822 человек, выявлено 210 773 случаев заражения при помощи тестов ПЦР (за минувшие сутки 1308). Число выздоровевших (1673) вновь превысило число заболевших. Эта тенденция продолжается уже несколько дней подряд. Всего с начала эпидемии вылечились 102,5 тысячи. Таким образом, активными остаются 84,4 тысячи случаев заражения.
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В Мадриде за последние 24 часа выявлено 363 новых случая заболевания (всего почти 60 тысяч), умерли 62 человека (всего более восьми тысяч). В Каталонии выявлено 403 новых случая заболевания (всего 48,1 тысячи), умерли за сутки 109 человек (всего 4,8 тысячи).
Днем ранее число жертв за сутки составило 331, было выявлено 1,8 тысячи случаев заражения при помощи тестов ПЦР. Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США).
С 26 апреля дети младше 14 лет могут выходить на улицы в сопровождении взрослых. Это можно делать раз в день, прогулки должны продолжаться не более часа и вблизи дома (максимум – километр от места жительства). Как объявил премьер Педро Санчес, со 2 мая – если снижение уровня распространения заболевания будет продолжаться, как это происходит сейчас – люди смогут выходить на улицы, чтобы заняться спортом или гулять в сопровождении тех людей, с которыми они живут.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Педро СанчесКоронавирусыМадрид (город)СШАИспанияВ мире
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