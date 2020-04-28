В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

"Оперативная ситуация на 28 апреля. Больных с COVID-19 - 322. Подтверждены 39 (новых) случаев… (Среди них) один годовалый ребенок, один ребенок семи лет. Остальные пациенты - от 21 до 81 года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.