В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Среди 39 новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Пензенской области есть двое детей, общее число заболевших достигло 322 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 27 апреля были лабораторно подтверждены 283 случая коронавируса, шесть человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались, вылечились от этой инфекции 58 человек. В числе заболевших были 13 детей от одного месяца до 15 лет. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ, за последние сутки в Пензенской области выявлены еще 39 случаев коронавируса и зарегистрирован седьмой умерший пациент с COVID-19.
"Оперативная ситуация на 28 апреля. Больных с COVID-19 - 322. Подтверждены 39 (новых) случаев… (Среди них) один годовалый ребенок, один ребенок семи лет. Остальные пациенты - от 21 до 81 года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что новые случаи коронавируса зарегистрированы в Пензе, Белинском, Золотаревке, Воскресеновке, Засечном, селе Линевка Лунинского района, Мокшане, селе Пригородное Сердобского района, Верхнем Ломове, Колышлее, селе Субботино Никольского района, Башмакове, Тамале, Чемодановке Бессоновского района и ЗАТО город Заречный.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 30 апреля объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.