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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T11:51
https://ria.ru/20200428/1570670275.html
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1036x0_80_0_0_39357a16c575bdef5aa55d7635d8aa44.jpg
РИА Новости

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:51 28.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле больницы
Врач скорой медицинской помощи возле больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле больницы. Архивное фото
САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Среди 39 новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Пензенской области есть двое детей, общее число заболевших достигло 322 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 27 апреля были лабораторно подтверждены 283 случая коронавируса, шесть человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались, вылечились от этой инфекции 58 человек. В числе заболевших были 13 детей от одного месяца до 15 лет. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ, за последние сутки в Пензенской области выявлены еще 39 случаев коронавируса и зарегистрирован седьмой умерший пациент с COVID-19.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
"Оперативная ситуация на 28 апреля. Больных с COVID-19 - 322. Подтверждены 39 (новых) случаев… (Среди них) один годовалый ребенок, один ребенок семи лет. Остальные пациенты - от 21 до 81 года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что новые случаи коронавируса зарегистрированы в Пензе, Белинском, Золотаревке, Воскресеновке, Засечном, селе Линевка Лунинского района, Мокшане, селе Пригородное Сердобского района, Верхнем Ломове, Колышлее, селе Субботино Никольского района, Башмакове, Тамале, Чемодановке Бессоновского района и ЗАТО город Заречный.
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21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
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Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 30 апреля объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензаНикольский районСердобский район
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