Российским срочникам при демобилизации выдадут антисептики и маски

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр обороны Министр обороны Сергей Шойгу поручил уволить в запас отслуживших срочников с соблюдением всех санитарных норм в связи с пандемией COVID-19 , сообщает во вторник Минобороны России.

"Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поручил организовать увольнение военнослужащих срочной службы весеннего призыва при условиях обязательного проведения специальных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья военнослужащих в период их следования из воинских частей к местам постановки на воинский учет", - говорится в релизе.

Всем увольняемым "окажут содействие в приобретении" билетов до мест постановки на воинский учет, а также медицинских масок и антисептиков для рук.

"Доставка военнослужащих, уволенных в запас, до железнодорожных вокзалов и аэропортов будет осуществляться исключительно на автотранспорте Минобороны, прошедшем специальную обработку", - добавляется в сообщении.

Военкоматы работают таким образом, чтобы не смешивать два потока – призывников и отслуживших.

Нынешний весенний призыв в России проводится с 1 апреля по 15 июля, войска пополнят 135 тысяч человек.