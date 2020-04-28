Россия вышла на восьмое место по числу заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло до 93 558 человек, сообщил оперштаб.

Россия уже обогнала Иран , где, по данным ВОЗ , заражено 91 472 человека.

Всемирная организация здравоохранения в марте объявила пандемию нового коронавируса. По данным организации, в мире выявлено более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.

По данным Университета Джона Хопкинса, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире превысило три миллиона человек, вылечились более 878 тысяч. Жертвами COVID-19 стали более 208 тысяч человек.

В США выявлено более 950 тысяч случаев заболевания, в Испании — более 207 тысяч зараженных коронавирусом. В Италии подтверждено 197 675 случаев COVID-19.

В России число выздоровевших превысило 8,4 тысячи, умерло 867.