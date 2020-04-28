Эксперт рассказал, как регистрация смартфонов по IMEI поможет россиянам

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Регистрация смартфонов по заводскому номеру (IMEI) позволит гражданам при необходимости блокировать потерянный или украденный телефон, а также узнавать о местоположении ребенка и родственников, рассказал РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Газета "Коммерсант" во вторник со ссылкой на доработанный законопроект группы сенаторов сообщила, что обязательная платная регистрация мобильных устройств по заводскому номеру (IMEI) может быть введена в России с 1 июля 2021 года. В марте глава Россвязи Олег Духовницкий говорил РИА Новости, что регистрацию смартфонов по IMEI можно запустить "достаточно быстро".
"Абсолютно корректная мера. На удивление сейчас стандартная модель при потере или краже телефона - заявление в полицию, а полиция, в свою очередь, может отследить телефон. Но никто его блокировать не будет. В случае с возможной блокировкой телефон бессмысленно красть или не возвращать владельцу", - рассказал эксперт.
"Операторы, да и производители самых популярных приложений так или иначе уже знают, какой у нас телефон, как мы им пользуемся, где мы им пользуемся. С появлением единого реестра эту информацию можно будет применить на пользу граждан в различных случаях. По началу можно будет заблокировать потерянный или украденный телефон, а впоследствии - это может быть инструментом для решения каких-то сложных пользовательских задач, например, найти ребенка, дать информацию по родственнику и так далее. То есть те инструменты, которыми сейчас могут воспользоваться власти, станут доступны и для граждан", - добавил Щельцин.
Законопроект обсуждается с января 2019 года. Предполагается, что регистрировать смартфоны по IMEI обяжут импортеров (включая граждан, самостоятельно купивших устройство за границей). По данным газеты, новая версия законопроекта предполагает, что порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство, хотя в первой версии плата ограничивалась 100 рублями. Планируется, что платно регистрировать нужно будет только новые устройства.
Оборудование, которое не пройдет регистрацию или будет иметь совпадающий с другим номер IMEI, может быть заблокировано мобильным оператором. С 1 января 2024 года они смогут начать блокировать также потерянные или украденные устройства.