Эксперт рассказал, как регистрация смартфонов по IMEI поможет россиянам

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Регистрация смартфонов по заводскому номеру (IMEI) позволит гражданам при необходимости блокировать потерянный или украденный телефон, а также узнавать о местоположении ребенка и родственников, рассказал РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Регистрация смартфонов по заводскому номеру (IMEI) позволит гражданам при необходимости блокировать потерянный или украденный телефон, а также узнавать о местоположении ребенка и родственников, рассказал РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин

"Абсолютно корректная мера. На удивление сейчас стандартная модель при потере или краже телефона - заявление в полицию, а полиция, в свою очередь, может отследить телефон. Но никто его блокировать не будет. В случае с возможной блокировкой телефон бессмысленно красть или не возвращать владельцу", - рассказал эксперт.

"Операторы, да и производители самых популярных приложений так или иначе уже знают, какой у нас телефон, как мы им пользуемся, где мы им пользуемся. С появлением единого реестра эту информацию можно будет применить на пользу граждан в различных случаях. По началу можно будет заблокировать потерянный или украденный телефон, а впоследствии - это может быть инструментом для решения каких-то сложных пользовательских задач, например, найти ребенка, дать информацию по родственнику и так далее. То есть те инструменты, которыми сейчас могут воспользоваться власти, станут доступны и для граждан", - добавил Щельцин.

Законопроект обсуждается с января 2019 года. Предполагается, что регистрировать смартфоны по IMEI обяжут импортеров (включая граждан, самостоятельно купивших устройство за границей). По данным газеты, новая версия законопроекта предполагает, что порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство, хотя в первой версии плата ограничивалась 100 рублями. Планируется, что платно регистрировать нужно будет только новые устройства.