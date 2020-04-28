"Ъ": в России хотят ввести обязательную регистрацию смартфонов

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. С 1 июля 2021 года в России могут начать обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру (IMEI). Об этом пишет газета " С 1 июля 2021 года в России могут начать обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру (IMEI). Об этом пишет газета " Коммерсант " со ссылкой на новую версию законопроекта группы членов Совета Федерации

Предполагается, что эта мера поможет бороться с кражами и позволит ограничить непрямые поставки смартфонов.

Процедура будет платной только для новых устройств. В первой версии документа устанавливалось ограничение не более ста рублей. Регистрировать смартфоны по IMEI обяжут в том числе тех, кто ввозит их из-за границы самостоятельно.

Плата за регистрацию не будет распространяться на смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд. Кроме того, бесплатно можно зарегистрировать устройства, которые будут использоваться в России на момент вступления законопроекта в силу.

Мобильный оператор сможет заблокировать оборудование, имеющее совпадающий с другим номером IMEI, или же при отсутствии у него регистрации. С 1 января 2024 года планируется блокировать потерянные или украденные устройства.