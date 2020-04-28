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2020-04-28T18:10
https://ria.ru/20200428/1570658165.html
"Ъ": в России хотят ввести обязательную регистрацию смартфонов
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РИА Новости

"Ъ": в России хотят ввести обязательную регистрацию смартфонов

07:11 28.04.2020 (обновлено: 18:10 28.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. С 1 июля 2021 года в России могут начать обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру (IMEI). Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на новую версию законопроекта группы членов Совета Федерации.
Предполагается, что эта мера поможет бороться с кражами и позволит ограничить непрямые поставки смартфонов.
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Процедура будет платной только для новых устройств. В первой версии документа устанавливалось ограничение не более ста рублей. Регистрировать смартфоны по IMEI обяжут в том числе тех, кто ввозит их из-за границы самостоятельно.
Плата за регистрацию не будет распространяться на смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд. Кроме того, бесплатно можно зарегистрировать устройства, которые будут использоваться в России на момент вступления законопроекта в силу.
Мобильный оператор сможет заблокировать оборудование, имеющее совпадающий с другим номером IMEI, или же при отсутствии у него регистрации. С 1 января 2024 года планируется блокировать потерянные или украденные устройства.
По данным газеты, проект проходит финальное согласование в администрации президента, после чего его могут внести в Госдуму.
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РоссияСовет Федерации РФГосдума РФТехнологииОбщество
Популярные комментарии
регистрация на подышать купи отдай зарегистрируй отдай когда уже бояре наедятся за счет народа?
28 апреля, 07:15
улан пятничный
353811148
Охотно верю, что это борьба с кражами, а не тотальная слежка за местоположением абонента.
28 апреля, 07:28
Юстас Алексу
20012114143
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