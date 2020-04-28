Во Владимирской области число заразившихся коронавирусом достигло 597

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 79 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 597 случаев заболевания", - говорится в сообщении.

Во Владимирской области шесть человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Кроме того, в больнице №3 города Мурома скончалась женщина 1946 года рождения с подозрением на коронавирус. Одиннадцать пациентов выздоровели.