Во Владимирской области число заразившихся коронавирусом достигло 597

ВОРОНЕЖ, 28 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 79, всего в регионе 597 заболевших, сообщила администрация региона.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 79 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 597 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
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В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрирован 131 случай COVID-19, Владимире - 86, Ковровском районе - 68, в Муроме - 68, в Гусь-Хрустальном районе - 48, Александровском - 45.
Во Владимирской области шесть человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Кроме того, в больнице №3 города Мурома скончалась женщина 1946 года рождения с подозрением на коронавирус. Одиннадцать пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.