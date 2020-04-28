В Ленинградской области умер первый человек с COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Первый случай смерти пациента с коронавирусом подтвержден в Первый случай смерти пациента с коронавирусом подтвержден в Ленинградской области , скончалась медсестра Гатчинской больницы, сообщает оперативный штаб региона.

"В Ленинградской области официально подтверждена первая смерть от коронавируса. Соболезнуем близким медсестры Гатчинской больницы Натальи Хечумовой", - говорится в сообщении.

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"Сегодня у нас с вами первая официально подтвержденная смерть от коронавирусной инфекции. Так трагически сложилось, что это работник здравоохранения, медсестра Гатчинской больницы Наталья Хечумова. Я выражаю соболезнование родным, близким, мы окажем вам помощь, поддержку. Скорбим. Помним", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, чье видеообращение опубликовал оперштаб.

Дрозденко сообщил на своей странице "ВКонтакте" во вторник, что принял решение о дополнительных гарантиях медикам. Региональные власти гарантируют в случае смерти медицинского работника, работающего с больными коронавирусной инфекцией во время пандемии, выплату семье умершего 1 миллиона рублей, в случае потери здоровья в результате заболевания коронавирусом - 500 тысяч рублей.

По данным областного оперштаба, на понедельник в регионе было зафиксировано 743 случая коронавируса. Федеральный оперштаб во вторник сообщил о 38 новых подтвержденных случаях COVID-19 за сутки.