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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T11:03
https://ria.ru/20200428/1570667367.html
В Китае назвали обвинения США в поставках некачественных тестов ложью
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В Китае назвали обвинения США в поставках некачественных тестов ложью

11:03 28.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тестирование на коронавирус. Архивное фото
ПЕКИН, 28 апр – РИА Новости. Обвинения советника Белого дома в том, что Китай поставил некачественные тесты на коронавируса и пытается заработать на пандемии, являются чистой воды ложью, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее экономический советник Белого дома Питер Наварро заявил, что Китай поставил в США низкокачественные и даже поддельные наборы для тестирования на коронавирус. Он обвинил Пекин в том, что тот "наживается" на сложившейся ситуации, и выразил мнение, что за это вкупе с тем, что Китай не справился со сдерживанием вируса на своей территории, тот должен понести ответственность.
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"Наварро постоянно говорит ложь, абсолютно лишен честности. Он даже в своей книге цитировал одного эксперта, а потом публично признался, что он сам его выдумал. Точно также сейчас, его эти ложные заявления, бредовые идеи – чистой воды фальшивка", - заявил Гэн Шуан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаГэн ШуанМИД КНРПекинКитайСШАВ мире
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