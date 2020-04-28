В Китае назвали обвинения США в поставках некачественных тестов ложью

Ранее экономический советник Белого дома Питер Наварро заявил, что Китай поставил в США низкокачественные и даже поддельные наборы для тестирования на коронавирус. Он обвинил Пекин в том, что тот "наживается" на сложившейся ситуации, и выразил мнение, что за это вкупе с тем, что Китай не справился со сдерживанием вируса на своей территории, тот должен понести ответственность.
"Наварро постоянно говорит ложь, абсолютно лишен честности. Он даже в своей книге цитировал одного эксперта, а потом публично признался, что он сам его выдумал. Точно также сейчас, его эти ложные заявления, бредовые идеи – чистой воды фальшивка", - заявил Гэн Шуан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.