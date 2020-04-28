В Китае назвали обвинения США в поставках некачественных тестов ложью

"Наварро постоянно говорит ложь, абсолютно лишен честности. Он даже в своей книге цитировал одного эксперта, а потом публично признался, что он сам его выдумал. Точно также сейчас, его эти ложные заявления, бредовые идеи – чистой воды фальшивка", - заявил Гэн Шуан.