В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 89

ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике возросло до 89, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 78 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 11 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего по состоянию на 10.00 (совпадает с мск) 28 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 89. На лечении - 78 человек. Выписаны с выздоровлением девять человек. Летальных случаев два", - говорится в сообщении пресс-службы.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.