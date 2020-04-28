В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 89

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 11 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего по состоянию на 10.00 (совпадает с мск) 28 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 89. На лечении - 78 человек. Выписаны с выздоровлением девять человек. Летальных случаев два", - говорится в сообщении пресс-службы.