В Москве выявили 3075 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 3075, Подмосковье - 523, Санкт-Петербурге - 198, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 411 в 83 регионах.
"Распределение по субъектам: Москва - 3075, Московская область - 523, Санкт-Петербург - 198", - говорится в сообщении.
Также 153 случая за сутки зарегистрированы в Дагестане, 148 - в Северной Осетии, 101 - в Рязанской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.