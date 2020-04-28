В России еще 1110 человек вылечились от COVID-19

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. За сутки от COVID-19 в РФ выздоровели 1110 человек, всего выписаны 8456, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1110 человек... За весь период выписано по выздоровлению 8456 человек", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки выписаны 606 человек в Москве, 56 - в Чечне, 55 - в Санкт-Петербурге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф