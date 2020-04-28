В России за сутки коронавирусом заразились 6411 человек

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 6411 человек в 83 регионах, 72 пациента скончались, 1110 выписались, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Общее количество инфицированных по стране достигло 93 558 (прирост за сутки +7,4%), умерли 867 человек, поправились 8456.
Больше всего новых зараженных в Москве — 3075, за столицей следуют Подмосковье (523) и Санкт-Петербург (198).
Накануне сообщалось о 6198 новых случаях и 50 летальных исходах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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