Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19

Число погибших с этой группой крови, по словам Круглого, доходило до 40%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию нового коронавируса. Всего в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.