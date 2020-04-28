Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
"Среди умерших также было больше людей со второй группой крови", — цитирует врача агентство городских новостей "Москва".
Число погибших с этой группой крови, по словам Круглого, доходило до 40%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию нового коронавируса. Всего в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
В России зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 8456 человек, 867 умерло.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.