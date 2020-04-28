СК в Нижнем Новгороде проверит данные о хороводах в условиях пандемии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. СК проводит доследственную проверку по факту празднования Красной горки с хороводами в Нижнем Новгороде в нарушение режима самоизоляции, сообщает областное следственное управление СК РФ.
Видео многолюдного праздника в Стригинском бору (лесопарке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода) было опубликовано в группе "Типичный Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте" вечером в воскресенье. Взрослые и дети в народных костюмах водят хороводы и поют. За кадром звучит голос снимающего: "26 апреля. 14.16. Стригинский бор". Полиция начала проверку.
"По информации о нарушении режима самоизоляции на территории Стригинского бора, размещенной в СМИ, организована доследственная проверка. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает СУСК.
Красная горка – первое воскресенье после Пасхи, которое совпадает с празднованием начала весны с кострами и хороводами по народным традициям.
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