Нижегородцы устроили хороводы на Красную горку во время самоизоляции

Видео многолюдного праздника в Стригинском бору (лесопарке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода) было опубликовано в группе "Типичный Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте" вечером в воскресенье. Взрослые и дети в народных костюмах водят хороводы и поют. За кадром звучит голос снимающего: "Двадцать шестое апреля, 14:16. Стригинский бор".