Нижегородцы устроили хороводы на Красную горку во время самоизоляции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости. Жители Нижнего Новгорода устроили хороводы в лесопарке в Нижнем Новгороде в нарушение режима самоизоляции, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Видео многолюдного праздника в Стригинском бору (лесопарке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода) было опубликовано в группе "Типичный Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте" вечером в воскресенье. Взрослые и дети в народных костюмах водят хороводы и поют. За кадром звучит голос снимающего: "Двадцать шестое апреля, 14:16. Стригинский бор".
"По поводу данной публикации в сети интернет полицией назначено проведение проверки", — сообщили агентству в региональном управлении МВД.
Красная горка — первое воскресенье после Пасхи, которое по народным традициям совпадает с празднованием начала весны с кострами и хороводами.