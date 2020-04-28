Биолог рассказал, в каких случаях летучие мыши угрожают людям

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Угроза заражения человека от летучих мышей может возникнуть там, где они образуют большие скопления, в умеренных широтах вне горных массивов таких мест нет, сообщил РИА Новости биолог, сотрудник МГУ, специалист по рукокрылым Сергей Крускоп, отметив, что даже если гипотетически встанет вопрос об уничтожении всех видов летучих мышей, сделать это будет технически проблематично.

Летучие мыши были названы одним из вероятных источников COVID-19, который стал причиной пандемии. Когда панголинов признали источником заражения предыдущего коронавируса SARS, китайские власти обязали истребить всех животных в неволе.

"Летучие мыши у нас не так часто попадаются на глаза. Угроза от летучих мышей идет в случае, когда они образуют большие скопления. К счастью или к несчастью, вне горных районов таких скоплений мышей практически не бывает. Самые большие скопления мышей в умеренных широтах - может быть, несколько десятков, может, сотня-полторы, но это уже редкость. Летучие мыши с средней полосе живут небольшими группами и рассредоточены по большим территориям. Целенаправленно истребить у нас летучих мышей, даже если вдруг эта задача встанет, технически проблематично", - сказал Крускоп.

Он также напомнил, что есть история уничтожения одного из видов летучих мышей - обыкновенного длиннокрыла - в Крыму.

"Обыкновенные длиннокрылы живут большими колониями, а для зимовки, чтобы пережить холодное время года еще используют пещеры. Им не всякая пещера подходит, поэтому все популяция собралась в 1-2 пещеры. В СССР работала организация, которая выпускала учебные пособия. Им нужны были скелеты летучих мышей. Удобнее прийти в одну колонию, где можно сразу нужное количество заготовить. Есть мнение, что крымская популяция длиннокрыла была уничтожена во время зимовки. В пещере, где она зимовала, были выловлены все особи, около 70 тысяч, по некоторым оценкам", - рассказал ученый.

Биолог напомнил, что рукокрылые составляют пятую часть разнообразия млекопитающих на Земле, их больше 1,4 тысячи видов.

По словам Крускопа, заразиться от мышей можно только в случае очень активного взаимодействия с ними, например, их надо съесть. Таким образом, по его словам, от летучей мыши передался человеку вирус Эбола.