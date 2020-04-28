Сергей Крускоп: летучих мышей нельзя винить в распространении COVID-19

Летучие мыши — животные малозаметные, но после того, как их заподозрили в распространении COVID-19 , жизнь и проблемы этих рукокрылых стали живо интересовать человека. Пятую часть млекопитающих составляют летучие мыши, истребить этих животных почти невозможно, но однажды в Крыму это удалось. О том, почему летучие мыши не виноваты в пандемии коронавируса и зачем их изучают, корреспонденту РИА Новости Наталье Парамоновой рассказал биолог, сотрудник МГУ, специалист по рукокрылым Сергей Крускоп

— Как много летучих мышей и насколько они разные?

— Рукокрылые — это второй по разнообразию отряд млекопитающих, который уступает только грызунам. Одна пятая всего разнообразия млекопитающих — это летучие мыши. На данных момент известно примерно 1400 видов летучих мышей. Важно помнить, что есть объективная реальность, а есть известная нам часть. Если количество летучих мышей увеличится, то это не видов станет больше, а мы узнаем о большем количестве видов.

Почему меняется количество видов? Потому что меняются методы, которые позволяют нам по-другому взглянуть на структуру разнообразия, потому что меняются методы, которые нам позволяют, взглянув на эту структуру, еще и увидеть что-то новое.

— Обсуждается версия, что заражение коронавирусом произошло в лаборатории. Можно не тащить летучих мышей в лабораторию, а изучать в природе?

— Молекулярно-генетические исследования сильно продвигают науку, потому что это другие возможности изучения и передачи информации. Данными таких исследований гораздо удобнее обмениваться. Не надо пересылать экземпляры мышей, достаточно переслать файл. В качестве защиты от распространения инфекций тоже очень эффективно. Ученые имеют возможность сравнивать такой объем материала, который было бы невозможно сравнить, если бы один человек попытался посмотреть такое количество экземпляров в коллекции.

Кроме того, такие исследование приоткрыли вещи, о которых никто не думал. Я люблю приводить такой пример, есть такой род ночницы — это самый распространенный и самый обширный род рукокрылых — в нем больше ста видов. Живет он везде, где живут рукокрылые, по всему миру распространился. При этом многие представители рода друг на друга очень похожи и неспециалистам непонятно, в чем разница.

Есть такая ночница — биотис формозус, по-русски ее называют черно-красной или виднокрылой ночницей. Большинство рукокрылых окрашены довольно неброско, что вообще характерно для млекопитающих. А эта ночница яркая: рыжая с красно-оранжевыми крыльями. Перепонки черные, то есть полоски оранжевой кожи вдоль острых элементов крыла, вдоль пальцев и предплечий. То есть когда в руках держишь, это бросается в глаза.

Ночница так отличалась от остальных, что никому и в голову не приходило, что таких летучих мышей может быть больше одного вида. Своеобразная зашоренность: нет нужды искать различия, когда они настолько очевидны. А потом оказалось, что на Тайване обитают два вида мышей с такой окраской. Фокус открыт, и фокусник показал, где у него в цилиндре второе дно, стало понятно, что видов два и их можно опознать по этим признакам. Никто ничего нового не изобретал, просто не могли предположить. Это к вопросу о том, почему новых видов якобы становится больше.

В принципе, летучие мыши в основном тропическая группа. В умеренный пояс проникает немного видов, но это не значит, что они здесь малочисленны. Летучие мыши распространены до бореальных лесов и за пределами лесной зоны на север, на юг они не выходят. В пустыне они могут жить, а в тундре они совсем не могут.

— Могут летучие мыши изменить места обитания в связи с изменением климата?

— Сложно сказать, данных мало. В принципе, ареал любых животных, особенно тех, кто хоть как-то зависит от годовых температур, меняется в зависимости от движения климата. Да, сейчас идет волна потепления, да, в принципе, есть признаки того, что относительно теплолюбивые виды расселяются дальше на север. Это мы наблюдаем.

— Насколько летучие мыши могут быть домашними животными?

— В качестве домашних животных хороши те, которых можно держать в ограниченном пространстве, которые всеядны или растительноядны, и желательно, чтобы они были социальны. В принципе, можно подобрать рукокрылых, которые бы соответствовали вторым двум критериям, но не первому. Животные, которые должны летать, они должны летать. Для этого нужно место. Летучих мышей держат в зоопарках, в реабилитационных центрах. Есть лаборатории, которые работают с летучими мышами, в основном с растительноядными. В США лаборатории работают с истинными вампирами. Они прекрасно живут в неволе. Создать летучим мышам в неволе условия для нормальной полноценной жизни можно. В Московском зоопарке очковые бесхвостые листоносы живут уже несколько поколений, прекрасно себя чувствуют, размножаются и жиреют. Низкие крыланы уже много поколений живут, и по всем зоопаркам их раздают. Исходная колония, которая положила основу большинству низких крыланов, была в Голландии, но она погибла от какой-то болячки. А по всему миру в зоопарках живут сотни и тысячи индийских крыланов, которые уже невольные в пятом, шестом, восьмом поколении.

Однако для малогабаритной квартиры летучая мышь слишком подвижное существо. А если ей не давать такой подвижности, она не очень долго живет. Что касается нашей фауны летучих мышей, то они все насекомоядные и это такое мучение их кормить, что, в общем-то, я никому это без специальной сверхзадачи не желаю. Летучая мышь съедает в норме примерно втрое больше собственного веса в сутки, и это должны быть живые насекомые. При этом мышь должна летать, иначе она довольно быстро жиреет до полного безобразия. В природе мышь жиреет с расчетом разжиреть и к осени уйти в спячку. Но в условиях комнатных она разжиреет за месяц и уйдет в спячку уже навсегда.

— Такое распространение летучих мышей означает, что это самые заразные животные в мире?

— Не думаю, заразность кроликов, кошек, собак, ежей и морских свинок не меньше. А кто может поспорить по скорости передачи заразы с голубями, я даже придумать не могу. Все животные — переносчики заразы. Я уже молчу, что самый страшный переносчик заразы с точки зрения человека — это человек. Понятно, что любой человек потенциально может носить заразу, которой может заразиться другой человек. Если про всех остальных животных уверенность не может достигать ста процентов, то передачу от человека к человеку можно гарантировать.

Летучие мыши, как и многие другие животные, могут переносить заболевания, которыми могут заразить человека. Существует целый пласт болезней, в том числе болезни, переносимые мышами. В основном пока разнообразие таких заболеваний было связано с Южной Америкой. Доподлинно известно, что летучие мыши могут быть переносчиками бешенства и родственных ему вирусов.

— У летучих мышей репутация подмочена, начиная с вампиров, поэтому легко поверить, что вирусы они тоже распространяют

— Многое портит реноме летучих мышей. Против них работали "пиарщики", включая Брэма Стокера, который однажды придумал, что вампиры перевоплощаются в летучих мышей. До него об этом никто не догадывался. Скорее всего, Стокер знал про летучих мышей-вампиров, что это стало известно, как только испанцы и португальцы попали в Южную Америку. В Европу легенды о вампирах, как порождениях мрака, пьющих кровь, считается, что принесли цыгане и, скорее всего, из Индии. В самом цыганском фольклоре вампирами могли быть очень разные животные, список длинный, местами абсурдный, вплоть до овец. После публикации Дракулы летучие мыши, как вампиры, стали мейнстримом.

— Часто отмечались заражения от летучих мышей?

— Больше всего контролировали передачу бешенства. Суть в том, что, конечно, зараженная бешенством летучая мышь может укусить, потому что, как любое бешеное животное, она за себя не вполне отвечает. Такие случаи бывали. На территории бывшего СССР, кажется, таких случаев было два за историю. В пересчете на собак, волков, лис, енотовидных собак, от которых заразы передавалось намного больше, эти случае могут попасть в ошибку метода.

В Евразии было восемь подтвержденных случаев. То есть вероятность не велика, но ее не стоит списывать со счетов. Я всегда студентов предупреждаю, если вы увидели летучую мышь, которая ведет себя неадекватно, не хватайте ее голыми руками. Если к вам в комнату залетела летучая мышь, возьмите ее полотенцем и выпустите ее на улицу. Если вас укусила летучая мышь, обратитесь к врачу. Это нормальная практика, хотя вероятность негативного исхода не велика, но не надо его исключать. Если вас укусила крыса или еж, или собака, вы же тоже помните о такой возможности.

Если с бешенством история известная и описана в разной литературе, то про остальные болезни я слышал на уровне "еще что-то есть". Эбола — это классика, но Эбола сидит на нескольких видах крыланов, обитающих в Западной Африке, никакие другие рукокрылые не являются его носителями. Крыланы Эболой не болеют, они только ее носители. У них самих вирус не вызывает заболевания. Я подозреваю, что крылана надо съесть или, по крайней мере, очень интенсивно с ним взаимодействовать, чтобы заразиться.

Летучих мышей называют подземными курицами. Я не ел мышей никогда, не знаю, какие они на вкус. Если верить очевидцам, крыланов, которые растительноядные и относительно крупные, их едят много где. Особенно больших крыланов или летучих лисиц: они большие и в них много мяса. Судя по тому, насколько их поедание разными народами распространено, значит, с мясом у них все нормально и оно съедобно. В целом ряде стран, например на Сейшелах, поедание крыланов запрещено и карается законом, и тем не менее их продолжают подавать в местных ресторанах. Крыланов едят аборигены во многих частях Юго-Восточной Азии и Австралии. Аборигены не наносят серьезного урона. В Камбодже едят летучих лисиц, во Вьетнаме я точно могу сказать, что едят крыланов, но не летучих лисиц, потому что их почти не осталось.

— То есть от человека мышам хорошего ждать не приходится?

— Если смотреть на проблему широко, то целый ряд летучих мышей, как и целый ряд грызунов, от соседства с человеком выигрывает. Большинство летучих мышей в России имеет низкую численность в обширных лесных массивах, потому что внутри монотонного обширного лесного массива без полян и открытых прогалин им нечего делать. То есть они, конечно, живут, но плотность популяции в большом лесу будет невысокой. Как и многие другие животные, почти все мыши привязаны к пограничным сообществам. Самая высокая численность насекомых на границах между сообществами. Вдоль берегов рек, вдоль опушек лесов, вдоль краев расчисток, просек, полян и так далее — там, где один ландшафт сменяет другой. Чем длиннее граница, чем больше мест, где ландшафты сменяют друг друга, тем для них выгоднее.

Скорее всего, на протяжении последних нескольких столетий, до того момента, когда начали всерьез расползаться каменные джунгли, численность летучих мышей последовательно росла.

Некоторые виды получают выгоду и сейчас, но этих меньше. Это те, которые используют человеческие постройки в качестве убежищ. Летучие мыши, которые в природе живут в трещинах, в обрывах, в каменистых выходах, не смогут сами преодолеть пространство, лишенное скальных выходов. Если на этом пространстве появляются каменные постройки, сделанные не очень качественно, с щелями, с полостями, пустотами, они это прекрасно воспринимают как аналог природных каменных убежищ и могут шагнуть в своем распространении вслед за этой человеческой деятельностью.

Летучие мыши предъявляют некоторый набор требований к убежищу: совсем заброшенное они не очень любят, потому что те начинают плесневеть и так далее, и совсем посещаемые не для них, кому приятно, когда тебя без конца беспокоят. Считается, что во второй половине ХХ века средиземноморский нетопырь расселился на север не из-за климата, а из-за изменения характера построек, которые им позволили в этих постройках жить. До этого было гораздо меньше поселений либо они были деревянные, а средиземноморский нетопырь не живет в деревянных постройках. Либо это были казацкие мазанки, в которых нет подходящих щелей просто в силу конструктивных особенностей. Когда в советское время стали строить всякого рода общественные здания типа школ, клубов и так далее — вот их конструкция предполагает наличие определенного количества щелей и пустот — нетопырь освоил и довольно быстро пошел расширять ареал в северном направлении, пока не остановился там, где его остановил климат.

— Если все-таки летучие мыши окажутся виноватыми в коронавирусе, то есть возможность, что их истребят?

— Все-таки летучие мыши у нас не так часто попадаются на глаза. Хотя, конечно, они и в Москве живут, но их поди найди. Во-вторых, связь нынешней инфекции с летучими мышами это практически гарантированный фейк, и уж точно не ими она распространяется. Понятно, что вирус переходит от человека к человеку без посредников. Угроза от летучих мышей идет в случае, когда они образуют большие скопления. К счастью или к несчастью, вне горных районов таких скоплений мышей практически не бывает. Самые большие скопления мышей в умеренных широтах могут быть несколько десятков, может, сотня-полторы, но это уже редкость. Я никогда в жизни не видел своими глазами колоний численностью в сотню. Я имею в виду здесь, в средней полосе. Летучие мыши у нас живут небольшими группами и рассредоточены по большим территориям. Целенаправленно истребить у нас летучих мышей, даже если вдруг эта задача встанет технически, проблематично.

— А бывали эпизоды, когда мышей уничтожали?

— За время отношений человека и летучей мыши в истории отечественной был один эпизод. Точной документации этого события нет, но есть общее мнение, основанное более или менее на фактах. Обыкновенного длиннокрыла истребили в Крыму. Обыкновенные длиннокрылы живут большими колониями, а для зимовки, чтобы пережить холодное время года, еще используют пещеры. Им не всякая пещера подходит, поэтому вся популяция собралась в одну-две пещеры.

В это время в СССР была такая организация, которая выпускала учебные пособия. Для этих целей им в том числе нужны были скелеты летучих мышей. Есть предположение, что им надо было заготовить скелеты мышей для всех школ. Понятно, что удобнее прийти в одну колонию, где можно сразу нужное количество заготовить. Есть мнение, что крымская популяция длиннокрыла была уничтожена именно так, во время зимовки. В той пещере, где она зимовала, были отловлены все особи, около 70 тысяч, по некоторым оценкам. С тех пор в Крыму нет длиннокрыла, хотя до этого он был.

— Зачем нужно изучать летучих мышей, если не вирусы у них рассматривать?

— Это фундаментальная наука. Да, она работает на некоторое будущее. Мы не знаем, когда эти знания будут восприняты и сыграют свою роль. Если мы считаем, что биоразнообразие во всех его проявлениях это природный ресурс и ресурс конечный, то, чтобы этот ресурс у нас не закончился, нам нужно знать, как это биоразнообразие устроено. Нам нужно знать, как построены природные сообщества, из каких компонентов структура складывалась, как происходили формирования связей, сколько этих компонентов всего и где граница. Летучая мышь в этом плане не хуже и не лучше жуков-долгоносиков, стрекоз, панцирных амеб, кольчатых червей, слонов, лисичек и так далее.

Летучие мыши в плане исследования относительно популярны. В отношении рукокрылых таких людей было сравнительно немного на протяжении энного количества десятилетий, опять-таки потому, что были люди, которые ими занимались и говорили, что они их изучили и больше ничего не надо. Сейчас, когда стало понятно, что не все изучили, а наоборот — изучение рукокрылых сильно отстало от изучения крыс, полевок, хомяков и землероек, бросились догонять. Соответственно, количество специалистов, занимающихся мышами, постепенно возросло. Они стали более популярным объектом и хозяйственно важным, в некоторых случаях это хороший индикатор природных сообществ, потому что реагирует на всякие пестициды, гербициды, загрязнение воды.

Значительная часть насекомых имеет водные личинки, соответственно, кормовая база играет роль и так далее. Постепенно, надо полагать, количество достигнет критической точки, и система в этом месте выйдет в плато и застойное состояние до следующего взрыва. Из-за того, что летучих мышей оказалось больше, чем считалось, в полтора раза, соответственно, встали вопросы охраны конкретных популяций. Казалось, популяция и популяция, раньше жили, теперь не живут, а тут оказывается, что очень может быть, что это был совершенно самостоятельный вид, а значит, самостоятельная и самоценная генетическая линия, которая, наверное, важную роль могла бы сыграть в истории биоты.

Но возвращаясь к исходному постулату, что у нас есть биоразнообразие как ресурс, для того, чтобы его эффективно использовать не ближайшие пять минут, а и в дальнейшем, нам нужно хорошо представлять его функционирование на всех уровнях. Летучие мыши — один из миллионов кирпичиков этой конструкции, которую надо хорошо представлять.

— Чем сейчас заняты ученые, которые изучают летучих мышей?

— Скажем, как летучие мыши реагируют на уличные фонари? Оказывается, и так и так реагируют, а некоторые никак не реагируют, а некоторые плохо, а некоторые хорошо, на некоторые фонари так, а на некоторые эдак. А как они строят свою иерархию? Оказывается, одни так, другие эдак, а третьи об этом не знают и строят поперек первым двум.

Я фаунист и систематик, я люблю то, что можно взять в руки и посмотреть под бинокуляром, поэтому экология идет некоторым фоном минимально необходимым. Типа все ученые сказали, что это от летучих мышей. Это может быть и не фейк, но это не значит, что человек от летучих мышей подхватил вирус. Этот вирус похож на вирус, который найден в летучих мышах.

Изучают активность миграции летучих мышей в том месте, где они перелетают через Альпы. Ведь мыши поднимаются до высоты трех тысяч метров. Этого от них не очень ожидали. Есть обзор так называемого сворминга в Восточной Сибири. Что такое сворминг? Сворминг — это когда летучие мыши собираются в определенные места перед зимовкой. Зимовка — дело рискованное, когда существо беззащитно несколько месяцев, поэтому нужно тщательно выбирать такие места. Известно, что перед такими убежищами возникает явление вот этого сворминга или роения. Перед зимовкой возле таких мест собирается огромное количество летучих мышей. Выяснилось, что большая часть из них это не те, которые потом здесь будут зимовать, а транзитные, которые пролетали мимо, увидели, что там кто-то тусуется, и полетели посмотреть, что это.