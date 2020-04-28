В Приамурье завели дело против сбежавшего из больницы больного COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении больного Уголовное дело возбуждено в отношении больного коронавирусом в Амурском области, сбежавшего из больницы, сообщает во вторник правительство региона.

Больной выбрался из инфекционной больницы через окно, через полчаса его поймали полицейские и вернули в палату.

"В отношении указанного гражданина следователем межмуниципального отдела МВД "Благовещенский" возбуждено уголовного дела по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"",- сообщает правительство региона.

Мужчине грозит до 700 тысяч рублей штрафа или до двух лет лишения свободы.

Всего в Приамурье, по последним данным, выявлен 41 случай COVID-19. В некоторых случаях для госпитализации больных уже привлекались полицейские.

Так, в начале апреля пришлось силой увозить в больницу владельца одной из автомоек Благовещенска , который отказывался лечиться несмотря на то, что у его жены и сына подтвердилась коронавирусная инфекция. В больнице из-за буйного пациента пришлось выставлять круглосуточный пост охраны.

А в целом по России, уголовные дела из-за побегов из больниц пациентов с COVID-19 возбуждались неоднократно.