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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T10:04
https://ria.ru/20200428/1570663690.html
На Ставрополье умерли два пациента с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570783_0:0:2928:1646_1036x0_80_0_0_e73ab7ff60320516f2c726709da2b808.jpg
РИА Новости

На Ставрополье умерли два пациента с COVID-19

10:04 28.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 28 апр - РИА Новости. Еще два человека с коронавирусом за сутки скончались на Ставрополье, общее число смертей достигло девяти, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"За минувший день в нашем крае умерли еще два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Искренние соболезнования родным и близким", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, за всё время в Ставропольском крае зарегистрировано уже 491 случай заболевания, в том числе 45 детей. В понедельник губернатор сообщал о 453 случаях.
"В тяжелом состоянии находятся 14 человек. В состоянии средней степени тяжести остаются 92. Выздоровело 79. К сожалению, девятерых не удалось спасти", - добавил глава края.
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15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
Отмечается, что случаи заболевания коронавирусом отмечены уже на всех территориях края, кроме Апанасенковского и Труновского районов.
"Сегодня Радоница. Рассчитываю, что в этот день – официальный выходной в нашем крае – вы остаётесь дома. Я прошу вас соблюдать все рекомендации и правила - ради вашей безопасности и вашего здоровья. Пожалуйста, останьтесь дома. Берегите себя", - отметил Владимиров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаВладимир ВладимировВладимирСтавропольский крайОбщество
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