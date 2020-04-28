На Кубани прокуратура взыскала с минздрава деньги в пользу инвалида

КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Суд на Кубани удовлетворил иск прокуратуры к региональному минздраву и взыскал с ведомства в пользу инвалида деньги, потраченные мужчиной на лекарства, сообщает надзорное ведомство Краснодарского края.
"Прокуратура Крыловского района по обращению инвалида провела проверку... Установлено, что местный житель относится к категории граждан, имеющих право на бесплатное обеспечение по рецептам врача лекарственными средствами. Заявителю необходимо регулярно принимать лекарственный препарат. Несмотря на это он не был своевременно им обеспечен. Мужчина был вынужден приобрести лекарство за счет собственных средств, затратив более 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Прокуратура обратилась в суд с требованиями о взыскании с регионального минздрава денег, которые потратил мужчина на лекарства.
"Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены. В настоящее время региональное министерство здравоохранения перечислило заявителю затраченные на покупку лекарства денежные средства. Также инвалид обеспечен лекарственным препаратом в необходимом количестве", - уточняет пресс-служба прокуратуры.
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