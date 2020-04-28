На Кубани прокуратура взыскала с минздрава деньги в пользу инвалида

"Прокуратура Крыловского района по обращению инвалида провела проверку... Установлено, что местный житель относится к категории граждан, имеющих право на бесплатное обеспечение по рецептам врача лекарственными средствами. Заявителю необходимо регулярно принимать лекарственный препарат. Несмотря на это он не был своевременно им обеспечен. Мужчина был вынужден приобрести лекарство за счет собственных средств, затратив более 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.