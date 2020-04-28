На Украине выявили девять новых случаев заражения коронавирусом в ВС

"За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Я работаю, так что не чувствуется самоизоляции

Как вам на самоизоляции?

По данным пресс-центра, на изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 367 человек.