На Украине выявили девять новых случаев заражения коронавирусом в ВС

КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Девять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины, число инфицированных выросло до 73, сообщил во вторник пресс-центр командования медицинских сил ВС страны.
Ранее командование медицинских сил сообщало о 64 случаях заражения коронавирусом в ВС Украины, 18 человек выздоровели, двое скончались. По последним данным Минздрава Украины, в стране лабораторно подтверждены более 9,4 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 239 летальных, 992 человека выздоровели.
"За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-центра, на изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 367 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф