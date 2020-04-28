Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-28T09:50
https://ria.ru/20200428/1570662546.html
Встреча глава МИД "нормандского формата" состоится в четверг
https://cdn23.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_0:28:3072:1756_1036x0_80_0_0_d254207ce2b23f34d268652116ff3f18.jpg
РИА Новости

Встреча глава МИД "нормандского формата" состоится в четверг

09:39 28.04.2020 (обновлено: 09:50 28.04.2020)
978
© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел Украины
Здание министерства иностранных дел Украины
© РИА Новости / Стрингер
Здание министерства иностранных дел Украины. Архивное фото
КИЕВ, 28 апр - РИА Новости. Встреча глава МИД "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие, заявил во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.
"Видеоконференция пройдет в этот четверг, 30 апреля. Будут все четыре министра иностранных дел. Я благодарен им, что они дали согласие принять участие в мероприятии", - заявил Кулеба.
Контрольно-пропускной пункт Станица Луганская в Луганской области
25 апреля, 17:18
Отвергают принятое. Лавров о возобновлении "нормандских переговоров"
По его словам, необходимость в проведении встречи министров стран-участников "нормандского формата" созрела давно. Сторонам необходимо обсудить "пробуксовку" решений нормандского саммита в Париже. "Нам необходимо придать импульс на пути их (договоренностей в Париже – ред.) выполнения для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где нужно будет достигнуть новых договоренностей и двигаться по пути прекращения войны, деоккупации украинских территорий", - сказал Кулеба.
Он сказал, что министры во время встречи оценят, что было сделано с момента прошлого парижского саммита. Кулеба считает, что за это время из позитивного произошел только обмен удерживаемыми лицами. Также стороны попытаются установить причины "пробуксовки" парижских договоренностей. Кроме того, стороны попробуют наработать решения "по придаче импульса трехсторонней контактной группе" по урегулированию в Донбассе.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
23 апреля, 15:15
Лукашевич оценил развитие событий в Донбассе
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о проведении видеоконференции "нормандского формата" на следующей неделе. По словам министра, он провел предварительные телефонные переговоры со своими коллегами из Франции, России и Украины, все они выразили мнение, что "значительная часть решений саммита в Париже не реализована".
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
1100020
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДмитрий КулебаХайко МаасМИД УкраиныМИД ГерманииФранцияПарижУкраинаВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Простуженная женщина
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21Путин и премьер Италии обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом
15:17Лукашенко уверен в правильности избранного Минском пути борьбы с COVID-19
15:16В Роспотребнадзоре рассказали, чем чревата самоизоляция на Волге
15:15Кадеты выяснили судьбу 115 воинов, захороненных в Ростовской области
15:13Саратовский минздрав объяснил отсутствие курилок в COVID-госпиталях
15:12В Россотрудничестве объяснили, почему искажают историю Второй мировой
15:11Совфед рассмотрит 20 мая проект о поддержке ряда отраслей экономики
15:09В Калининградской области введут масочный режим
15:07Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
15:07Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин
15:06ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Африке
15:06В Липецкой области 44 человека выздоровели после коронавируса
15:05Мариинский театр ко Дню Победы подготовил серию показов-посвящений
15:03Киселев опроверг сообщения о поддержке решения Минска по журналистам
15:03В ЛНР заявили о ранении четырех человек за неделю из-за обстрелов
15:03В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
15:01Работодателей обяжут измерять температуру сотрудников каждые четыре часа
15:00Число случаев коронавируса в Азербайджане возросло до 2279
14:58Туркменистан готов принять миссию экспертов ВОЗ
14:56В Нидерландах заявили, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден
Лента новостейМолния