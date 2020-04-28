Встреча глава МИД "нормандского формата" состоится в четверг

КИЕВ, 28 апр - РИА Новости. Встреча глава МИД "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие, заявил во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.
"Видеоконференция пройдет в этот четверг, 30 апреля. Будут все четыре министра иностранных дел. Я благодарен им, что они дали согласие принять участие в мероприятии", - заявил Кулеба.
По его словам, необходимость в проведении встречи министров стран-участников "нормандского формата" созрела давно. Сторонам необходимо обсудить "пробуксовку" решений нормандского саммита в Париже. "Нам необходимо придать импульс на пути их (договоренностей в Париже – ред.) выполнения для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где нужно будет достигнуть новых договоренностей и двигаться по пути прекращения войны, деоккупации украинских территорий", - сказал Кулеба.
Он сказал, что министры во время встречи оценят, что было сделано с момента прошлого парижского саммита. Кулеба считает, что за это время из позитивного произошел только обмен удерживаемыми лицами. Также стороны попытаются установить причины "пробуксовки" парижских договоренностей. Кроме того, стороны попробуют наработать решения "по придаче импульса трехсторонней контактной группе" по урегулированию в Донбассе.
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Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о проведении видеоконференции "нормандского формата" на следующей неделе. По словам министра, он провел предварительные телефонные переговоры со своими коллегами из Франции, России и Украины, все они выразили мнение, что "значительная часть решений саммита в Париже не реализована".
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения