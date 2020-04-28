Жителям Нур-Султана разрешили заниматься спортом на улице

НУР-СУЛТАН, 28 апр - РИА Новости. Жителям столицы Казахстана разрешили заниматься спортом на улице, но недалеко от дома, сообщил во вторник оперативный штаб государственной комиссии по обеспечению режима ЧП.
В Казахстане к настоящему времени подтверждено более 2,9 тысячи случаев коронавируса, 25 из них с летальным исходом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник объявил о продлении режима чрезвычайного положения, действующего с 16 марта, до 11 мая. Одновременно президент сообщил о возобновлении авиасообщения между Нур-Султаном и Алма-Атой, а также о смягчении карантинного режима в отдельных регионах.
"Жителям столицы – приверженцам активного образа жизни - теперь можно тренироваться на улице. В Нур-Султане разрешили бегать и заниматься на спортплощадках. Но атлетам следует придерживаться ранее озвученным ограничениям. Заниматься спортом и бегать разрешатся с 6 утра (03.00 мск) во дворе либо вокруг него, или же в шаговой доступности от того места, где живешь", - говорится в сообщении штаба.
В информации уточняется, что "данные ограничительные меры предпринимаются для того, чтобы минимизировать контакты людей, тем самым снизить распространение коронавирусной инфекции".
Ранее горожанам разрешили гулять с детьми на детских площадках, а также выезжать на дачи, но с соблюдением мер предосторожности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
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