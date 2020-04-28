Жителям Нур-Султана разрешили заниматься спортом на улице

"Жителям столицы – приверженцам активного образа жизни - теперь можно тренироваться на улице. В Нур-Султане разрешили бегать и заниматься на спортплощадках. Но атлетам следует придерживаться ранее озвученным ограничениям. Заниматься спортом и бегать разрешатся с 6 утра (03.00 мск) во дворе либо вокруг него, или же в шаговой доступности от того места, где живешь", - говорится в сообщении штаба.