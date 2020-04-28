На Украине за сутки умерли 19 человек от коронавируса

КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Девятнадцать человек скончались за сутки на Украине от коронавируса, число инфицированных выросло на 401, до 9410, всего умерли 239, выздоровели – 992 человека, сообщил на брифинге во вторник глава Минздрава Украины Максим Степанов.
"За последние сутки заболело 401 лицо, из них 25 детей и 94 медицинских работника, было госпитализировано 147 человек. Грустно это сообщать, но за последние сутки на Украине было зафиксировано 19 летальных случаев, большинство из которых сопровождались хроническими заболеваниями, и это были люди из группы риска. При этом хорошая новость – 128 пациентов выздоровели", - сказал Степанов.
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Всего, по данным Степанова, за все время пандемии коронавируса на Украине заболели 9410 человек, из них 639 детей и 1843 медика, в целом выздоровели 992 человека, а летальных случаев - 239.
Степанов отметил, что за последние сутки больше всего случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Киеве – 78, Черновицкой области – 54, Тернопольской области – 52 и Киевской области – 34.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
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