На Украине за сутки умерли 19 человек от коронавируса

"За последние сутки заболело 401 лицо, из них 25 детей и 94 медицинских работника, было госпитализировано 147 человек. Грустно это сообщать, но за последние сутки на Украине было зафиксировано 19 летальных случаев, большинство из которых сопровождались хроническими заболеваниями, и это были люди из группы риска. При этом хорошая новость – 128 пациентов выздоровели", - сказал Степанов.