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2020-04-28T09:11
https://ria.ru/20200428/1570660995.html
Спикер Рады не уверен, что поддержит назначение Саакашвили вице-премьером
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РИА Новости

Спикер Рады не уверен, что поддержит назначение Саакашвили вице-премьером

09:11 28.04.2020
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© РИА Новости / Стрингер Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
© РИА Новости / Стрингер
Дмитрий Разумков . Архивное фото
КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит назначение экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по вопросу реформ.
Ранее Саакашвили заявил, что голосование Верховной рады по его назначению вице-премьером по вопросу реформ состоится 30 апреля. Разумков в воскресенье сообщил, что кабмин до сих пор не подавал представления в Раду о кадровых назначениях, в том числе и о назначении Саакашвили. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что вопроса о назначении Саакашвили на должность вице-премьера в повестке работы парламента на четверг пока нет.
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"Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах - это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными кабинету министров. По состоянию на сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство", - цитирует Разумкова агентство "РБК-Украина".
Он также отметил, что в кадровых вопросах наиболее важным аспектом остается наличие голосов. Расстановка сил будет известна уже ближе к внеочередному заседанию парламента. "Во фракции большинства мнения разделились. Уже ближе к заседанию, если этот вопрос будет вынесен, мы увидим расстановку сил. Кто-то горячо поддерживает такую инициативу, кто-то выступает против, кто-то более эмоционально и политически, кто-то подходит прагматично к этому вопросу, основываясь на базовых ценностях. В том числе, с которыми мы шли на выборы. Например, таких, как больше новых лиц и ответственность за принятие решений", - добавил Разумков.
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Ранее Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна проголосовать Верховная рада, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе в пропрезидентской фракции "Слуга народа".
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
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Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
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Дмитрий РазумковСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
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