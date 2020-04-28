В Приангарье природные пожары тушат на площади более пяти тысяч гектаров

ИРКУТСК, 28 апр – РИА Новости. Восемь природных пожаров тушат в Иркутской области на площади более 5 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба правительства региона.
За прошедшие сутки на землях лесного фонда на территории Иркутской области ликвидировано 20 пожаров на площади 3,5 тысячи гектаров. Локализованными остаются 2 очага.
"Общая площадь двух этих пожаров составляет 4518 га. Действующими оставались шесть возгораний на площади 644,8 гектаров", - говорится в сообщении.
В тушении всех природных пожаров 27 апреля было задействовано 573 человека и 156 единиц наземной техники.
27 апреля, 14:26Путин поручил сделать прогноз по паводкам и пожарам в регионах