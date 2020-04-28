В Приамурье выявили один новый случай коронавируса за сутки

Всего в Приамурье, по данным на 28 апреля, выявлен 41 лабораторно подтвержденный случай коронавируса, пять человек выздоровели, 36 продолжают лечение.

Власти уточняют, что из 36 человек, которые проходят лечение, у 22% заражение без симптомов, 42% переносят заболевание в легкой форме, у 36% - внебольничная пневмония.