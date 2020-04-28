В Приамурье выявили один новый случай коронавируса за сутки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 апр - РИА Новости. Один новый лабораторно подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Амурской области за сутки, сообщает правительство региона.
Всего в Приамурье, по данным на 28 апреля, выявлен 41 лабораторно подтвержденный случай коронавируса, пять человек выздоровели, 36 продолжают лечение.
"За сутки в Амурской области зарегистрирован один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевший находится в Белогорске. Таким образом на 28 апреля в Приамурье зарегистрирован 41 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, 5 выписаны, 36 продолжают лечение, из них 3 готовятся к выписке с выздоровлением", - говорится в сообщении.
Власти уточняют, что из 36 человек, которые проходят лечение, у 22% заражение без симптомов, 42% переносят заболевание в легкой форме, у 36% - внебольничная пневмония.
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