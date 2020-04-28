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2020-04-28T08:47
https://ria.ru/20200428/1570659680.html
Россия может сохранить лидерство по экспорту пшеницы, считают эксперты
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РИА Новости

Россия может сохранить лидерство по экспорту пшеницы, считают эксперты

08:47 28.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая яровой пшеницы
Уборка урожая яровой пшеницы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Уборка урожая яровой пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия имеет шансы остаться лидером по экспорту пшеницы в мире, несмотря на ограничение экспорта по зерновым в текущем сельхозгоду (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) нетарифной квотой, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
Правительство РФ 31 марта приняло постановление о введении квоты на экспорт ряда зерновых культур из России, документ был опубликован 2 апреля. Объем квоты - 7 миллионов тонн, она должна была действовать по 30 июня 2020 года. В воскресенье Минсельхоз сообщил, что экспортеры зерна 26 апреля полностью выбрали объем квоты.
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Лидерство может сохраниться

"C 1 апреля по состоянию на сегодня вывезено примерно 3,8 миллиона тонн зерновых, и если оставшиеся 3,2 миллиона будут выбраны, то тогда мы остаемся, с учетом нашего официального экспорта в страны ЕАЭС, который приходит чуть позже, крупнейшими экспортерами (пшеницы)", - сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Директор департамента стратегического маркетинга аналитического центра АО "Русагротранс" Игорь Павенский также подтвердил, что РФ в сложившейся ситуации может остаться крупнейшим экспортером пшеницы. "Да, конечно, так как в прогнозы изначально и закладывалась цифра в 7 миллионов тонн зерна и около 5,5-5,7 миллиона тонн пшеницы. В результате Россия останется лидером по поставкам пшеницы – около 35,2 миллиона тонн в сезоне 2019-2020, включая поставки в страны ЕАЭС", - сказал он.
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По оценке Павенского, с 1 апреля по 26 апреля Россия экспортировала около 4 миллионов тонн зерновых, а на оставшийся объем в 3 миллиона тонн экспортеры уже подали неполные таможенные декларации (предполагают вывоз позже - ред.). Но, возможно, есть случаи, когда стороны, заключив недавно контракт, не успели задекларировать предусмотренный в нем объем поставки до того, как была исчерпана квота. "Такая ситуация больше касается железнодорожного экспорта, когда товар везется не на порт, а на погранпереход", - уточнил эксперт.
В свою очередь, Рылько заметил, что знает по крайней мере один такой случай, когда экспортеры при начале загрузки в порту "нарвались на неожиданную выборку квоты": он считает, что для таких ситуаций необходимо сделать исключение.
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"В постановлении (правительства) есть пункт о том, что ФТС должна незамедлительно информировать Минсельхоз об отзыве деклараций. Это означает, что если часть объемов будет отозвана поставщиком по какой-то причине, то у тех, кто не успел, снова должна появиться возможность задекларировать свою поставку; особенно это вероятно по небольшим контрактам. Поэтому должен быть механизм, и он, согласно постановлению, должен работать, позволяющий подать новые объемы при отозванных декларациях. Наверно, от Минсельхоза будут какие-то разъяснения, как это будет происходить", - сказал Павенский.
Директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина говорит, что введение квоты подстегнуло экспортеров, соответственно, рублевые цены закупки по продовольственной пшенице за апрель выросли на 15%, по фуражной - на 19%.
Между тем, введение квоты ограничило экспорт ячменя и кукурузы, рост запасов по которым к началу нового сезона может вырасти в 1,5-1,7 раза выше изначально ожидавшихся, тогда как остатки по пшенице, напротив, могут вырасти незначительно - на 2 миллиона тонн (на 18,2%), до 13 миллионов тонн.
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По оценке РЗС, в апреле из РФ будет экспортировано порядка 4,2 миллиона тонн зерновых, при этом порядка 85% придется на пшеницу как наиболее востребованную культуру (3,5 миллиона тонн), остальное - на ячмень и кукурузу. Объем поставок в мае может составить порядка 2,8 миллиона тонн, в том числе 2,1 миллиона тонн пшеницы.
"Мы, конечно, сохраним лидерство по экспорту пшеницы, но его суммарный объем в итоге будет меньше - мы ожидали 34 миллиона тонн (с учетом ЕАЭС), а теперь оцениваем его в 32,9 миллиона тонн", - сказала Тюрина.

Влияние на внутренние цены

Павенский из "Русагротранса" считает, что исчерпание квоты должно оказать влияние и на внутренние цены, так как означает, что под будущие контракты закупка остановится, и это охладит ценовую динамику, прежде всего в удаленных регионах.
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"Цены очень активно росли последнюю пару месяцев. Например, в южных регионах пшеница 4-го класса доходила в цене до 15,5 тысячи рублей за тонну без НДС и еще росла и на прошлой неделе, в центре - за последнюю неделю выросла на 400 рублей, до 13,3-13,5 тысячи рублей за тонну. Между тем, в Поволжье и Сибири на прошлой неделе уже была стабильная цена", - сказал он.
"Цены закупки экспортерами и так выросли на 15% в апреле, поэтому дальше, с учетом более раннего сева и в целом нормальных погодных условий в основных регионах выращивания пшеницы, в мае дальнейшего роста цен ждать не стоит. Я думаю, что сейчас мы находимся на паритетном уровне, и до середины мая внутренние цены продержатся, а дальше, учитывая, что квота выбрана, а на внутреннем рынке сохраняются большие остатки, факторов для роста цены у нас тоже нет", - в свою очередь считает Тюрина.
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РоссияЕвразийский экономический союзМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Правительство РФЭкономика
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