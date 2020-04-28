Россия может сохранить лидерство по экспорту пшеницы, считают эксперты

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия имеет шансы остаться лидером по экспорту пшеницы в мире, несмотря на ограничение экспорта по зерновым в текущем сельхозгоду (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) нетарифной квотой, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Правительство РФ 31 марта приняло постановление о введении квоты на экспорт ряда зерновых культур из России, документ был опубликован 2 апреля. Объем квоты - 7 миллионов тонн, она должна была действовать по 30 июня 2020 года. В воскресенье Минсельхоз сообщил, что экспортеры зерна 26 апреля полностью выбрали объем квоты.

Лидерство может сохраниться

"C 1 апреля по состоянию на сегодня вывезено примерно 3,8 миллиона тонн зерновых, и если оставшиеся 3,2 миллиона будут выбраны, то тогда мы остаемся, с учетом нашего официального экспорта в страны ЕАЭС, который приходит чуть позже, крупнейшими экспортерами (пшеницы)", - сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Директор департамента стратегического маркетинга аналитического центра АО "Русагротранс" Игорь Павенский также подтвердил, что РФ в сложившейся ситуации может остаться крупнейшим экспортером пшеницы. "Да, конечно, так как в прогнозы изначально и закладывалась цифра в 7 миллионов тонн зерна и около 5,5-5,7 миллиона тонн пшеницы. В результате Россия останется лидером по поставкам пшеницы – около 35,2 миллиона тонн в сезоне 2019-2020, включая поставки в страны ЕАЭС", - сказал он.

По оценке Павенского, с 1 апреля по 26 апреля Россия экспортировала около 4 миллионов тонн зерновых, а на оставшийся объем в 3 миллиона тонн экспортеры уже подали неполные таможенные декларации (предполагают вывоз позже - ред.). Но, возможно, есть случаи, когда стороны, заключив недавно контракт, не успели задекларировать предусмотренный в нем объем поставки до того, как была исчерпана квота. "Такая ситуация больше касается железнодорожного экспорта, когда товар везется не на порт, а на погранпереход", - уточнил эксперт.

В свою очередь, Рылько заметил, что знает по крайней мере один такой случай, когда экспортеры при начале загрузки в порту "нарвались на неожиданную выборку квоты": он считает, что для таких ситуаций необходимо сделать исключение.

"В постановлении (правительства) есть пункт о том, что ФТС должна незамедлительно информировать Минсельхоз об отзыве деклараций. Это означает, что если часть объемов будет отозвана поставщиком по какой-то причине, то у тех, кто не успел, снова должна появиться возможность задекларировать свою поставку; особенно это вероятно по небольшим контрактам. Поэтому должен быть механизм, и он, согласно постановлению, должен работать, позволяющий подать новые объемы при отозванных декларациях. Наверно, от Минсельхоза будут какие-то разъяснения, как это будет происходить", - сказал Павенский.

Директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина говорит, что введение квоты подстегнуло экспортеров, соответственно, рублевые цены закупки по продовольственной пшенице за апрель выросли на 15%, по фуражной - на 19%.

Между тем, введение квоты ограничило экспорт ячменя и кукурузы, рост запасов по которым к началу нового сезона может вырасти в 1,5-1,7 раза выше изначально ожидавшихся, тогда как остатки по пшенице, напротив, могут вырасти незначительно - на 2 миллиона тонн (на 18,2%), до 13 миллионов тонн.

По оценке РЗС, в апреле из РФ будет экспортировано порядка 4,2 миллиона тонн зерновых, при этом порядка 85% придется на пшеницу как наиболее востребованную культуру (3,5 миллиона тонн), остальное - на ячмень и кукурузу. Объем поставок в мае может составить порядка 2,8 миллиона тонн, в том числе 2,1 миллиона тонн пшеницы.

"Мы, конечно, сохраним лидерство по экспорту пшеницы, но его суммарный объем в итоге будет меньше - мы ожидали 34 миллиона тонн (с учетом ЕАЭС), а теперь оцениваем его в 32,9 миллиона тонн", - сказала Тюрина.

Влияние на внутренние цены

Павенский из "Русагротранса" считает, что исчерпание квоты должно оказать влияние и на внутренние цены, так как означает, что под будущие контракты закупка остановится, и это охладит ценовую динамику, прежде всего в удаленных регионах.

"Цены очень активно росли последнюю пару месяцев. Например, в южных регионах пшеница 4-го класса доходила в цене до 15,5 тысячи рублей за тонну без НДС и еще росла и на прошлой неделе, в центре - за последнюю неделю выросла на 400 рублей, до 13,3-13,5 тысячи рублей за тонну. Между тем, в Поволжье и Сибири на прошлой неделе уже была стабильная цена", - сказал он.