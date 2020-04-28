Украинские силовики заявили о девяти обстрелах в Донбассе за сутки

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Украинские силовики заявили во вторник, что зафиксировали девять обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, двое военных ранены.
27 апреля, 20:44Лавров призвал стороны внутриукраинского конфликта к диалогу
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.