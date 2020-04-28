Спецпредставители Южной Кореи и США обсудили ситуацию в КНДР

Спецпредставитель МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун во вторник провел телефонные переговоры со своим коллегой спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом . "Они обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове и мнениями о плане сотрудничества двух стран ради действительного прогресса в процессе полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлении прочного мира", - говорится в сообщении МИД.

Оба спецпредставителя договорились продолжать тесные контакты и обсуждения по вопросу северокорейской ядерной проблемы.

Как сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на дипломатический источник, Ли До Хун и Биган также подтвердили, что согласны с оценками разведслужб двух стран по поводу того, что каких-либо необычных тенденций в отсутствии Ким Чен Ына не наблюдается.

Ранее после сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.

Советник президента Южной Кореи по объединению, международным отношениям и национальной безопасности Мун Чжон Ин в понедельник заявил, что, по данным Сеула , лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров. Южнокорейское министерство по делам национального объединения, являющееся профильным органом по межкорейским контактам, также заявило, что не видит подтверждений слухам о проблемах со здоровьем северокорейского лидера.