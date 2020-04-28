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2020-04-28T07:27
https://ria.ru/20200428/1570658639.html
Спецпредставители Южной Кореи и США обсудили ситуацию в КНДР
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РИА Новости

Спецпредставители Южной Кореи и США обсудили ситуацию в КНДР

07:27 28.04.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
СЕУЛ, 28 апр – РИА Новости. Спецпредставители Южной Кореи и США обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове и в КНДР, сообщил МИД РК на фоне продолжающихся слухов о болезни или даже смерти лидера КНДР Ким Чен Ына.
Спецпредставитель МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун во вторник провел телефонные переговоры со своим коллегой спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом. "Они обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове и мнениями о плане сотрудничества двух стран ради действительного прогресса в процессе полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлении прочного мира", - говорится в сообщении МИД.
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В Сеуле заявили об отсутствии признаков необычной активности в КНДР
Оба спецпредставителя договорились продолжать тесные контакты и обсуждения по вопросу северокорейской ядерной проблемы.
Как сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на дипломатический источник, Ли До Хун и Биган также подтвердили, что согласны с оценками разведслужб двух стран по поводу того, что каких-либо необычных тенденций в отсутствии Ким Чен Ына не наблюдается.
Ранее после сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.
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Советник президента Южной Кореи по объединению, международным отношениям и национальной безопасности Мун Чжон Ин в понедельник заявил, что, по данным Сеула, лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров. Южнокорейское министерство по делам национального объединения, являющееся профильным органом по межкорейским контактам, также заявило, что не видит подтверждений слухам о проблемах со здоровьем северокорейского лидера.
Опрошенные РИА Новости эксперты не считают информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына достоверной, а распространившиеся в интернете впоследствии слухи о его смерти называют маловероятными.
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020020
Стивен БиганКим Чен ЫнМИД Южной КореиЮжная КореяКНДРСШАВ мире
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