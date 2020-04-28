В Москве рассказали о дезинфекции в метро

"Мосметро ежедневно дезинфицирует более 800 тысяч квадратных метров поверхностей вагонов. Во всех составах, заходящих в депо, проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих и моющих средств", - сказал Ликсутов.

"Они уничтожают вирусы и бактерии не менее эффективно, чем ультрафиолетовое облучение. Такие средства используют в больницах для обеззараживания хирургических и стоматологических инструментов. Все элементы инфраструктуры, к которым прикасаются пассажиры во время поездки, дезинфицируют не реже одного раза в 1,5-2 часа",- сказал Ликсутов.