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2020-04-28T07:13
https://ria.ru/20200428/1570658307.html
В Москве рассказали о дезинфекции в метро
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570405707_0:214:3072:1942_1036x0_80_0_0_fc95c8b1dcdae8899940a279f4bf3c92.jpg
РИА Новости

В Москве рассказали о дезинфекции в метро

07:13 28.04.2020
696
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию в вестибюле станции метро "Киевская" в Москве
Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию в вестибюле станции метро Киевская в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию в вестибюле станции метро "Киевская" в Москве
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Московский метрополитен ежедневно дезинфицирует более 800 тысяч квадратных метров поверхностей вагонов, все элементы инфраструктуры, к которым прикасаются пассажиры во время поездки, дезинфицируют не реже одного раза в 1,5-2 часа, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мосметро ежедневно дезинфицирует более 800 тысяч квадратных метров поверхностей вагонов. Во всех составах, заходящих в депо, проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих и моющих средств", - сказал Ликсутов.
По его словам, для обработки салонов поездов и пассажирской зоны станций используют средства с антимикробным и противовирусным воздействием, которые рекомендует Роспотребнадзор.
"Они уничтожают вирусы и бактерии не менее эффективно, чем ультрафиолетовое облучение. Такие средства используют в больницах для обеззараживания хирургических и стоматологических инструментов. Все элементы инфраструктуры, к которым прикасаются пассажиры во время поездки, дезинфицируют не реже одного раза в 1,5-2 часа",- сказал Ликсутов.
Метро 2020: московская подземка в период пандемии
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Режим полной изоляции для жителей действует в Москве с конца марта.

Пассажиры в вагоне поезда Московского метрополитена
1 из 12

Режим полной изоляции для жителей действует в Москве с конца марта.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Пользоваться транспортом могут люди, спешащие за срочной медпомощью, и те, кто продолжает ездить на работу.

Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
2 из 12

Пользоваться транспортом могут люди, спешащие за срочной медпомощью, и те, кто продолжает ездить на работу.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Трафик в метро сравнению с апрелем прошлого года снизился почти на 80 процентов.

Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
3 из 12

Трафик в метро сравнению с апрелем прошлого года снизился почти на 80 процентов.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

С 22 апреля ездить в столичном транспорте можно лишь по "Тройке" и социальным картам.

Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
4 из 12

С 22 апреля ездить в столичном транспорте можно лишь по "Тройке" и социальным картам.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

При этом номера карт обязательно должны быть указаны в цифровом пропуске.

Пассажиры на станции Новослободская Московского метрополитена
5 из 12

При этом номера карт обязательно должны быть указаны в цифровом пропуске.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

В противном случае проездной не сработает на турникете.

Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
6 из 12

В противном случае проездной не сработает на турникете.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Пассажиров, у которых оказалась недействительна "Тройка", проверят дополнительно.

Пассажиры в защитных масках на станции метро Таганская Кольцевой линии в период режима самоизоляции граждан в Москве
7 из 12

Пассажиров, у которых оказалась недействительна "Тройка", проверят дополнительно.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Нарушителям пропускного режима грозит штраф в пять тысяч рублей.

Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
8 из 12

Нарушителям пропускного режима грозит штраф в пять тысяч рублей.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

На штраф можно нарваться и за несоблюдение социальной дистанции в транспорте.

Пассажиры в поезде на станции метро Охотный ряд в период режима самоизоляции граждан в Москве
9 из 12

На штраф можно нарваться и за несоблюдение социальной дистанции в транспорте.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Пассажирам, которым приходится пользоваться метро и автобусами, нужно помнить о мерах санитарной безопасности.

Женщина в защитной маске в вагоне поезда на станции метро Новокузнецкая в Москве
10 из 12

Пассажирам, которым приходится пользоваться метро и автобусами, нужно помнить о мерах санитарной безопасности.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Для поездок лучше выбирать время, когда людей меньше, в дороге не касаться лица, дезинфицировать руки, а по возвращении переодеться.

Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
11 из 12

Для поездок лучше выбирать время, когда людей меньше, в дороге не касаться лица, дезинфицировать руки, а по возвращении переодеться.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Общественный транспорт в столице из-за пандемии дезинфицируют несколько раз в день.

Мужчина в защитной маске в вагоне поезда Московского метрополитена
12 из 12

Общественный транспорт в столице из-за пандемии дезинфицируют несколько раз в день.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
1 из 12

Режим полной изоляции для жителей действует в Москве с конца марта.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
2 из 12

Пользоваться транспортом могут люди, спешащие за срочной медпомощью, и те, кто продолжает ездить на работу.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
3 из 12

Трафик в метро сравнению с апрелем прошлого года снизился почти на 80 процентов.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
4 из 12

С 22 апреля ездить в столичном транспорте можно лишь по "Тройке" и социальным картам.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
5 из 12

При этом номера карт обязательно должны быть указаны в цифровом пропуске.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
6 из 12

В противном случае проездной не сработает на турникете.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
7 из 12

Пассажиров, у которых оказалась недействительна "Тройка", проверят дополнительно.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
8 из 12

Нарушителям пропускного режима грозит штраф в пять тысяч рублей.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
9 из 12

На штраф можно нарваться и за несоблюдение социальной дистанции в транспорте.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
10 из 12

Пассажирам, которым приходится пользоваться метро и автобусами, нужно помнить о мерах санитарной безопасности.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
11 из 12

Для поездок лучше выбирать время, когда людей меньше, в дороге не касаться лица, дезинфицировать руки, а по возвращении переодеться.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
12 из 12

Общественный транспорт в столице из-за пандемии дезинфицируют несколько раз в день.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Он пояснил, что к таким элементам относятся ручки входных дверей, терминалы для оплаты банковскими картами, турникеты, поручни эскалаторов. Автоматы по продаже билетов дезинфицируют раз в час.
"Мы делаем все, чтобы транспорт Москвы оставался максимально защищенным, в то же время прошу горожан продолжать соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома", - добавил заммэра.​
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Логотип московского метро
27 апреля, 13:12Распространение нового коронавируса
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