Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

Тодоренко оказалась в центре скандала после того, как в интервью People Talk заявила, что женщины могут сами нести ответственность за то, что становятся жертвами домашнего насилия. В частности, она задалась вопросом, что пострадавшая делала, чтобы ее не били. Фанатов это заявление возмутило. Они призвали Тодоренко обвинять тех, кто совершает насилие, а не их жертв. Позже ведущая извинилась за эти слова.