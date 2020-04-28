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Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
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РИА Новости

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

05:42 28.04.2020 (обновлено: 12:57 28.04.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии "Женщина года - 2019" по версии журнала Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии Женщина года - 2019 по версии журнала Glamour
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Бренд Pampers решил прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии. Об этом говорится в заявлении компании Procter & Gamble в инстаграме.
Тодоренко оказалась в центре скандала после того, как в интервью People Talk заявила, что женщины могут сами нести ответственность за то, что становятся жертвами домашнего насилия. В частности, она задалась вопросом, что пострадавшая делала, чтобы ее не били. Фанатов это заявление возмутило. Они призвали Тодоренко обвинять тех, кто совершает насилие, а не их жертв. Позже ведущая извинилась за эти слова.
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"В своей работе мы всегда стремимся улучшать жизни людей и благополучие общества, в котором живем. Компания P&G и все ее бренды, включая Pampers, выступают категорически против любых проявлений насилия", — подчеркнули в компании.
P&G заявила, что одинаково обеспокоена как словами Тодоренко, так и "направленной на нее агрессией даже после публичного извинения".
"В текущей ситуации мы не видим возможности продолжить сотрудничество с Региной", — подчеркивается в заявлении.
Часть средств, которые изначально были направлены на рекламную кампанию с участием Тодоренко, P&G пообещала передать на поддержку семей в трудной жизненной ситуации.
На днях стало известно, что приостановить сотрудничество с Тодоренко решила и компания PepsiCo. Рекламу с участием ведущей снимут с эфира, также поменяют оформление соцсетей.
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