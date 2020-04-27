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2020-04-27T12:21
https://ria.ru/20200427/1570604217.html
PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко
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РИА Новости

PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко

01:04 27.04.2020 (обновлено: 12:21 27.04.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации "Женщина года 2019" по версии журнала Glamour, после церемонии награждения
Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации Женщина года 2019 по версии журнала Glamour, после церемонии награждения
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В компании PepsiCo решили снять рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира, а также поменять оформление соцсетей. Так бренд отреагировал на скандал вокруг ее высказывания о домашнем насилии, пишет телеканал "360".
Тодоренко оказалась в центре скандала после того, как заявила в интервью People Talk, что женщины могут сами нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. В частности, телеведущая поинтересовалась, что пострадавшая делала, чтобы ее не били. Фанатов телеведущей возмутило это заявление. Они призвали ее обвинять тех, кто совершает насилие, а не их жертв. Позднее Тодоренко извинилась за свое высказывание.
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Самбурская вступилась за Тодоренко после слов о домашнем насилии
Как рассказал директор по коммуникациям PepsiCo Россия Александр Костиков, в компании очень расстроены сложившейся ситуацией и шокированы словами Тодоренко.

"Такие утверждения не соответствуют ценностям компании и ценностям ее брендов. Мы выступаем категорически против насилия в любых формах. Было принято решение о приостановлении медиакампании", — отметил он.

Костиков уточнил, что в компании примут решения о дальнейшем сотрудничестве с Тодоренко, однако они будут озвучены позже.

"Разрыв контракта — это юридическая процедура, которая занимает какое-то время, поэтому сейчас преждевременно говорить. Но, естественно, мы вернемся к этому", — заключил собеседник.

Ранее журнал Glamour лишил телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после слов о домашнем насилии.
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Муж Тодоренко ответил на травлю жены после слов о домашнем насилии
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ОбществоКультураРоссияРегина ТодоренкоШоу-бизнес
Популярные комментарии
А где можно ее поддержать? Первый раз меня ударил мой возлюбленный, мне было 18 лет, слезно вымаливал прощение, второй раз ударил уже будучи мужем в 20 лет, я сразу вызвала милицию, следом развод, несмотря на маленькую дочь, вышла 2 раз замуж, до свадьбы предупредила мужа, что если поднимет руку, сразу развод. В итоге счастлива уже 13 лет... В чем зта Регина не права?
27 апреля, 01:24
ИФИрина Ф
259214173
АУ, у меня уже несколько дезлайков о моем мнении, но в чем я не права??? Я прошла через домашнее насилие, вызывала на тот момент милицию, развелась с деспотом, вышла замуж снова, родила 2 ребенка, каждый кузнец своего счастья....
27 апреля, 01:41
ИФИрина Ф
33200124
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