PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В компании PepsiCo решили снять рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира, а также поменять оформление соцсетей. Так бренд отреагировал на скандал вокруг ее высказывания о домашнем насилии, пишет телеканал "360".
Тодоренко оказалась в центре скандала после того, как заявила в интервью People Talk, что женщины могут сами нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. В частности, телеведущая поинтересовалась, что пострадавшая делала, чтобы ее не били. Фанатов телеведущей возмутило это заявление. Они призвали ее обвинять тех, кто совершает насилие, а не их жертв. Позднее Тодоренко извинилась за свое высказывание.
Как рассказал директор по коммуникациям PepsiCo Россия Александр Костиков, в компании очень расстроены сложившейся ситуацией и шокированы словами Тодоренко.
"Такие утверждения не соответствуют ценностям компании и ценностям ее брендов. Мы выступаем категорически против насилия в любых формах. Было принято решение о приостановлении медиакампании", — отметил он.
Костиков уточнил, что в компании примут решения о дальнейшем сотрудничестве с Тодоренко, однако они будут озвучены позже.
"Разрыв контракта — это юридическая процедура, которая занимает какое-то время, поэтому сейчас преждевременно говорить. Но, естественно, мы вернемся к этому", — заключил собеседник.
Ранее журнал Glamour лишил телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после слов о домашнем насилии.