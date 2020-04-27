PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко

Тодоренко оказалась в центре скандала после того, как заявила в интервью People Talk, что женщины могут сами нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. В частности, телеведущая поинтересовалась, что пострадавшая делала, чтобы ее не били. Фанатов телеведущей возмутило это заявление. Они призвали ее обвинять тех, кто совершает насилие, а не их жертв. Позднее Тодоренко извинилась за свое высказывание.