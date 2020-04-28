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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T05:16
https://ria.ru/20200428/1570657085.html
В Южной Корее выявили 14 новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569476374_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_7f859170a92607abe92b42b75e02431d.jpg
РИА Новости

В Южной Корее выявили 14 новых случаев COVID-19

05:16 28.04.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonКорейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
© AP Photo / Ahn Young-joon
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула. Архивное фото
СЕУЛ, 28 апр – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 14 случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, выздоровели еще 90 человек, общее число зараженных выросло до 10 752, погибли уже 244 пациента, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при южнокорейском министерстве здравоохранения.
Ранее сообщалось о 243 погибших. Уже более недели в Южной Корее за сутки регистрируют примерно по 10 новых зараженных, 24 апреля это число опускалось до 6 человек.
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В связи со снижением числа случаев заражения власти продлили до 5 мая режим социального дистанцирования в ослабленном виде. Вновь открыты парки и места отдыха на природе, разрешена ограниченная деятельность спортивных, религиозных и развлекательных учреждений. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики.
По данным KCDC на 00.00 вторника (18.00 понедельника мск), из числа новых случаев 12 завезены из-за границы. Географически четыре случая зафиксированы в Сеуле, три - в провинции Кёнгидо, два - в Тэгу, по одному - в Инчхоне и провинции Кёнсан-Пукто, еще три обнаружены в ходе карантинного досмотра.
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За прошедшие сутки из больниц выписаны 90 человек, общее число выздоровевших выросло до 8854, что составляет более 82%. Не менее чем у 268 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. Анализы 9203 человек пока в работе, всего Южной Кореей проведено более 588 тысяч анализов на коронавирус.
Скончался еще один пациент, общее число жертв составляет 244, при этом 170 из них погибли в Тэгу, еще 52 - в провинции Кёнсан-Пукто, 14 – в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане. Еще один погибший в Ульсане.
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Общее число зараженных в Сеуле достигло 633, в Тэгу – 6849 человек, 1 365 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 674 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 137 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,5%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,7% случаев. По меньшей мере 1044 случая завезли из-за границы, из них 116 обнаружены за последние две недели и составляет 57,7% от общего числа зараженных за этот период.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УльсанЮжная КореяИнчхонВ мире
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