Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт

"Берем Ухань тот же самый: там открыли кафе, в этих кафе трафик, то есть люди, которые туда приходят, упал на 50 процентов, притом что все ограничения уже сняли. Знаете почему? Люди берут еду с собой и едят дома, потому что они к этому привыкли, потому что их к этому, соответственно, подталкивает власть, пытаясь максимально сохранить социальное дистанцирование. То есть это будет другой мир и мы будем привыкать в этом жить", — сказал эксперт.