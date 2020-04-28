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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T10:29
https://ria.ru/20200428/1570657039.html
Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570173556_0:201:3071:1928_1036x0_80_0_0_5c6ce98ffbc7f7c81b7c05bec9091dbc.jpg
РИА Новости

Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт

05:09 28.04.2020 (обновлено: 10:29 28.04.2020)
176006
© РИА Новости / Александр КряжевБаннер с напоминанием о соблюдении социальной дистанции
Баннер с напоминанием о соблюдении социальной дистанции
© РИА Новости / Александр Кряжев
Баннер с напоминанием о соблюдении социальной дистанции. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
По мнению эксперта, в "новой нормальности" граждане будут придерживаться принципа социального дистанцирования. Он привел в пример ситуацию в китайском городе Ухань, который стал очагом вспышки COVID-19 и в котором сейчас уже не осталось ни одного пациента с этим заболеванием. В частности, отметил Абзалов, в этом городе совсем по-другому работают малый и средний бизнес.
"Берем Ухань тот же самый: там открыли кафе, в этих кафе трафик, то есть люди, которые туда приходят, упал на 50 процентов, притом что все ограничения уже сняли. Знаете почему? Люди берут еду с собой и едят дома, потому что они к этому привыкли, потому что их к этому, соответственно, подталкивает власть, пытаясь максимально сохранить социальное дистанцирование. То есть это будет другой мир и мы будем привыкать в этом жить", — сказал эксперт.
Случаи заражения коронавирусом выявили практически во всех государствах мира. По последним подсчетам, количество инфицированных приближается к трем миллионам, скончавшихся — к 200 тысячам пациентов.
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28 апреля, 00:10Распространение нового коронавируса
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В России зарегистрировали порядка 87 тысяч случаев заболевания, около 800 пациентов скончались, более семи тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаСамоизоляцияКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий АбзаловЗдоровьеКитайУханьОбщество
Популярные комментарии
Народ раком ставили при Ельцине. Если Вы забыли
28 апреля, 06:16
ОБОлег Барышников
74111115
Кто это придумал этот дурацкий термин "новая нормальность"?)))))
28 апреля, 05:16
00 00
75121002
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