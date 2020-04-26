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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T10:48
https://ria.ru/20200426/1570585242.html
В больницах в Ухане не осталось ни одного пациента с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569883397_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d7296f30c138dee7364475d5ae7d7666.jpg
РИА Новости

В больницах в Ухане не осталось ни одного пациента с коронавирусом

10:47 26.04.2020 (обновлено: 10:48 26.04.2020)
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© AP Photo / Arek RatajУлица в городе Ухань во время карантина
Улица в городе Ухань во время карантина
© AP Photo / Arek Rataj
Улица в городе Ухань во время карантина
ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. В больницах китайского города Ухань в провинции Хубэй, который стал очагом вспышки коронавирусной инфекции, не осталось ни одного пациента с COVID-19, заявил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.
"Благодаря общим усилиям уханьских врачей и помогающим им со всей страны медикам, по состоянию на 26 апреля, в больницах Уханя ноль пациентов с коронавирусной инфекцией", - заявил на брифинге Ми Фэн.
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Ранее в опубликованной утром в воскресенье статистике на 25 апреля комитет сообщил, что с начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68 128 случаев заражения (50 333 - в Ухане), при этом 63 604 человека выздоровели, 4512 скончались (3869 в Ухане). Сообщалось, что в Ухане оставалось 12 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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