В больницах в Ухане не осталось ни одного пациента с коронавирусом

"Благодаря общим усилиям уханьских врачей и помогающим им со всей страны медикам, по состоянию на 26 апреля, в больницах Уханя ноль пациентов с коронавирусной инфекцией", - заявил на брифинге Ми Фэн.

Ранее в опубликованной утром в воскресенье статистике на 25 апреля комитет сообщил, что с начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68 128 случаев заражения (50 333 - в Ухане), при этом 63 604 человека выздоровели, 4512 скончались (3869 в Ухане). Сообщалось, что в Ухане оставалось 12 пациентов.