В Иркутск прилетели российские туристы из Вьетнама

Он также отметил, что все прибывшие размещены в обсерваторе.

По данным оперативного штаба на утро 28 апреля, в Приагарье зарегистрировано 104 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них четыре человека скончались, 33 - выздоровели.