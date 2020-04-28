В Иркутск прилетели российские туристы из Вьетнама

Самолет авиакомпании S7 с российскими туристами, вылетевший в понедельник по маршруту Камрань-Новосибирск-Иркутск, прибыл в международный аэропорт Иркутска.
"В Иркутск прибыли 25 человек, из них пять - жители региона, остальные из Санкт-Петербурга, Москвы и Магадана", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что все прибывшие размещены в обсерваторе.
По данным оперативного штаба на утро 28 апреля, в Приагарье зарегистрировано 104 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них четыре человека скончались, 33 - выздоровели.
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