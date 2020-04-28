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Искусство
Культура
2020-04-28T04:51
https://ria.ru/20200428/1570656790.html
Адвокат объяснила травлю Тодоренко после слов о домашнем насилии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156093/88/1560938812_0:0:2846:1602_1036x0_80_0_0_cab6a568e7bf071853b44ff69fec97eb.jpg
РИА Новости

Адвокат объяснила травлю Тодоренко после слов о домашнем насилии

04:51 28.04.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации "Женщина года 2019" по версии журнала Glamour, после церемонии награждения
Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации Женщина года 2019 по версии журнала Glamour, после церемонии награждения
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Из-за распространения информации и знаний о домашнем насилии многие люди указали телеведущей Регине Тодоренко на ошибку, а не согласились с мнением о том, что жертва должна задумываться о своем поведении в первую очередь. Об этом заявила руководить Центра защиты пострадавших от домашнего насилия, адвокат Мари Давтян в интервью "Известиям".
Тодоренко оказалась в центре скандала после того, как заявила в интервью People Talk, что женщины могут сами нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. В частности, телеведущая поинтересовалась, что пострадавшая делала, чтобы ее не били. Фанатов телеведущей возмутило это заявление. Они призвали ее обвинять тех, кто совершает насилие, а не их жертв. Позднее Тодоренко извинилась за свое высказывание.

"Всех собак спустили на телеведущую, которая сказала глупость и никого не била. Тодоренко ретранслировала опасный миф, который повторяют миллионы людей. Но ей легко было объяснить, что она не права. Это редкий случай, когда публичный человек в состоянии признать свою ошибку", рассказала Давтян.

Она отметила, что, когда человек рассказывает о виновности жертвы насилия в случившемся на миллионную аудиторию — это несет негативные последствия.

"Женщины, пострадавшие от домашнего насилия, и так себя регулярно укоряют за то, что с ними происходит. Общество далеко не всегда их поддерживает. С другой стороны, человек извинился, понял эту проблему и попытался говорить по существу", отметила Давтян.

При этом "нерукопожатными", по ее мнению, должны быть люди, которые применяют насилие.
Накануне в компании PepsiCo решили снять рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира, а также поменять оформление соцсетей.
Певец Влад Топалов и актриса и телеведущая Регина Тодоренко
26 апреля, 14:17Культура
Муж Тодоренко ответил на травлю жены после слов о домашнем насилии
70298717147
КультураРоссияРегина ТодоренкоШоу-бизнесОбществоВ мире
Популярные комментарии
Что же она свою точку зрения не отстаивает? Думаю, что она сказала то, что и хотела сказать, но поняв, что теряет бабки и возможности, резко переменила мнение.
28 апреля, 06:23
Andre Tarasoff
11731007
На её родине в Украине к ней хорошо относятся, пусть возвращается обратно
28 апреля, 06:03
Константин Суслаков
37300011
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