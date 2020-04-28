Адвокат объяснила травлю Тодоренко после слов о домашнем насилии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Из-за распространения информации и знаний о домашнем насилии многие люди указали телеведущей Регине Тодоренко на ошибку, а не согласились с мнением о том, что жертва должна задумываться о своем поведении в первую очередь. Об этом заявила руководить Центра защиты пострадавших от домашнего насилия, адвокат Мари Давтян в интервью "Известиям".
Тодоренко оказалась в центре скандала после того, как заявила в интервью People Talk, что женщины могут сами нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. В частности, телеведущая поинтересовалась, что пострадавшая делала, чтобы ее не били. Фанатов телеведущей возмутило это заявление. Они призвали ее обвинять тех, кто совершает насилие, а не их жертв. Позднее Тодоренко извинилась за свое высказывание.
"Всех собак спустили на телеведущую, которая сказала глупость и никого не била. Тодоренко ретранслировала опасный миф, который повторяют миллионы людей. Но ей легко было объяснить, что она не права. Это редкий случай, когда публичный человек в состоянии признать свою ошибку", — рассказала Давтян.
Она отметила, что, когда человек рассказывает о виновности жертвы насилия в случившемся на миллионную аудиторию — это несет негативные последствия.
"Женщины, пострадавшие от домашнего насилия, и так себя регулярно укоряют за то, что с ними происходит. Общество далеко не всегда их поддерживает. С другой стороны, человек извинился, понял эту проблему и попытался говорить по существу", — отметила Давтян.
При этом "нерукопожатными", по ее мнению, должны быть люди, которые применяют насилие.
Накануне в компании PepsiCo решили снять рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира, а также поменять оформление соцсетей.