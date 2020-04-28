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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T11:46
https://ria.ru/20200428/1570656745.html
Биолог усомнился, что летучие мыши стали причиной пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/152393/00/1523930015_0:0:2862:1610_1036x0_80_0_0_0fac919e8d3fdf31aeb3403a2ee51f31.jpg
РИА Новости

Биолог усомнился, что летучие мыши стали причиной пандемии

04:36 28.04.2020 (обновлено: 11:46 28.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛетучая мышь
Летучая мышь
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Летучая мышь . Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Биолог, сотрудник МГУ, специалист по рукокрылым Сергей Крускоп усомнился в версии, что новый коронавирус пришел к человеку от летучих мышей; по его мнению, они не могли повлиять и на распространение вируса в мире.

"Связь нынешней инфекции с летучими мышами — это практически гарантированный фейк, и уж точно не ими она распространяется", — заявил эксперт РИА Новости.

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"Понятно, что вирус переходит от человека к человеку без посредников. Угроза от летучих мышей идет в случае, когда они образуют большие скопления. К счастью или к несчастью, вне горных районов таких скоплений мышей практически не бывает. Самые большие скопления мышей в умеренных широтах, может быть, несколько десятков, может, сотня-полторы, но это уже редкость. Я никогда в жизни не видел своими глазами колоний численностью в сотню", — сказал Крускоп.
Он отметил, что вирус, похожий на COVID-19, отмечали у летучих мышей, но идентичность вирусов не доказана.
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Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сказал РИА Новости, что установить первый источник происхождения коронавируса вряд ли удастся, вирусы — древнейшие биологические агенты на Земле. Глава МИД Австралии Марис Пейн заявляла о необходимости глобального расследования причины начала пандемии коронавируса. Председатель комитета сената США по внутренней безопасности и правительственным делам Рон Джонсон сообщал, что комитет начнет масштабное расследование причин возникновения и распространения коронавируса, а также роли Китая и ВОЗ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Читайте полный текст интервью Сергея Крускопа >>
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
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