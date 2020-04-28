Биолог усомнился, что летучие мыши стали причиной пандемии

"Понятно, что вирус переходит от человека к человеку без посредников. Угроза от летучих мышей идет в случае, когда они образуют большие скопления. К счастью или к несчастью, вне горных районов таких скоплений мышей практически не бывает. Самые большие скопления мышей в умеренных широтах, может быть, несколько десятков, может, сотня-полторы, но это уже редкость. Я никогда в жизни не видел своими глазами колоний численностью в сотню", — сказал Крускоп.