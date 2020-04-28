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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T04:08
https://ria.ru/20200428/1570656534.html
Испанский эпидемиолог оценил возможность второй волны COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569430775_0:129:1000:692_1036x0_80_0_0_a7ea721bce757bfdab2122e695febf7a.jpg
РИА Новости

Испанский эпидемиолог оценил возможность второй волны COVID-19

04:08 28.04.2020
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© АГН "Москва"Медицинский работник
Медицинский работник
© АГН "Москва"
Медицинский работник. Архивное фото
МАДРИД, 28 апр – РИА Новости. Возможность, сроки и интенсивность следующих вспышек коронавирусной инфекции COVID-19 сейчас сложно предугадать, но надо быть готовыми к худшему, заявил РИА Новости испанский эпидемиолог Ильдефонсо Эрнандес Агуадо, профессор университета Мигеля Эрнандеса в Аликанте.
"Слишком много неизвестных, чтобы предугадать следующие волны. Есть мнение, что они будут сильнее, чем нынешняя, другие, напротив, считают, что они будут проходить в более мягкой форме. Надо готовиться к худшему. Но когда я говорю, что надо готовиться к худшему, это не значит, что я уверен, что будет хуже", - сказал Агуадо, который также является официальным представителем Испанского общества общественного здравоохранения и управления здравоохранением (SESPAS).
"Более того, я надеюсь, что по мере развития вируса, несмотря на то, что будет увеличиваться его способность распространения, он будет терять уровень летальных исходов", - добавил он.
По его мнению, серьезное испытание для системы здравоохранения наступит, если новая волна COVID-19 совпадет с эпидемией гриппа.
"Медицинские службы должны поддерживать все свои возможности, чтобы справиться с той ситуацией, которую мы наблюдали на пике", - отметил эпидимиолог.
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По его словам, испанские санитарные службы показали возможность самоорганизовываться, в некоторых случаях увеличив в три раза возможности больниц по приему пациентов в отделениях интенсивной терапии. Агуадо отмечает, что действия служб здравоохранения в случае второй волны эпидемии должны быть аналогичными тому, что делалось в Испании в середине и второй половине марта – на пике эпидемии.
Однако он считает, что нужно делать это "более упорядочено", в первую очередь разделять пациентов в приемных отделениях неотложной помощи – тех, у кого наблюдаются респираторные проблемы, и тех, у кого их нет, проводить подготовку непрофильных специалистов, решить заранее проблему санитарных материалов.
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"У системы здравоохранения должен быть четкий план, если начнется развитие второй волны эпидемии", - подчеркнул Агуадо.
Он признал: несмотря на то что в Испании хорошая научная база, не хватает квалифицированных эпидемиологов, которые работают непосредственно с пациентами, и эту проблему также надо решать.
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По мнению Агуадо, сейчас снятие карантина в Испании необходимо начинать постепенно – в первую очередь с тех регионов, где уровень распространения заболевания органичен – Балеарских и Канарских островов – или малонаселенных районов ряда автономных областей, таких как Андалусия.
"Правительство должно доверять местным и региональным властям, давая лишь общие ориентиры – уровня госпитализации, мест в отделениях интенсивной терапии, количества ИВЛ, уровня распространения и смертности на тысячу жителей. На Балеарах можно начать уже сейчас, можно начать в сельских областях Хаэна. Надо доверять и координироваться с местными властями", - отметил Агуадо.
Во вторник Совет министров Испании должен утвердить предварительный план постепенного снятия карантина. Первые шаги уже сделаны – с 26 апреля дети младше 14 лет могут выходить на улицы в сопровождении взрослых. Это можно делать раз в день, прогулки должны продолжаться не более часа и вблизи дома (максимум – километр от места жительства).
Как объявил премьер Педро Санчес, со 2 мая – если снижение уровня распространения заболевания будет продолжаться, как это происходит сейчас, – люди смогут выходить на улицы, чтобы заняться спортом или гулять в сопровождении тех людей, с которыми живут. Он также подтвердил, что снятие карантина будет развиваться по-разному в различных автономных сообществах – не только в зависимости от уровня распространения вируса в том или ином регионе, но и от возможностей медицинской системы.
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В воскресенье министр здравоохранения Сальвадор Илья и директор координационного центра предупреждений и ЧС Фернандо Симон передали премьеру рекомендации специалистов, которые должны учитываться при постепенном снятии карантина: необходимо гарантировать возможности больниц, должны быть механизмы отслеживания развития ситуации, необходимо гарантировать возможности диагностирования и выявления новых подозрительных случаев, обеспечить меры соблюдения социальной дистанции и гигиены.
По мнению Агуадо, снятие ограничений на занятия спортом на улицах – положительный шаг. Он также считает, что можно начать постепенно открывать магазины, как это происходит в других странах. Однако при этом должны действовать ограничения на передвижения между различными регионами страны, чтобы избежать новой вспышки.
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По мнению специалиста, наиболее сложно будет снять карантин в Мадриде.
Комментируя причины большого количества летальных исходов именно в Италии и Испании, Агуадо отметил, что "мало в каких странах есть такие тесные семейные связи, как этих странах, из-за чего и было так много жертв среди людей пожилого возраста из-за быстрого распространения вируса".
В Испании 25,6% жертв коронавируса – люди в возрасте от 70 до 79 лет, 42% - от 80 до 89, 18,8% - старше 90. Летальные исходы среди пациентов старше 80 лет – 20%, в возрасте от 70 до 79 – 13,2%.
Испания сейчас на третьем месте по числу жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев COVID-19 (после США). С начала эпидемии и по 27 апреля в стране выявлены почти 210 тысяч случаев заболевания, умерли около 23,5 тысячи человек, выздоровели более 100 тысяч. Министр здравоохранения ранее заявил, что пик эпидемии в Испании пройден, страна находится на стадии "сгибания кривой" распространения коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИспанияВ мире
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