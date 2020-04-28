Профессор РАН объяснил, чем опасна госпитализация с коронавирусом

"Очень правильное решение не госпитализировать больных, если они не очень тяжелые, потому что ничего хорошего в госпитализации с легкой (форме. — Прим. ред.). <...> Дело в том, что в больнице сильно возрастает вероятность вторичной инфекции, причем внутрибольничная пневмония намного опаснее, чем внебольничная, потому что они там антибиотикоустойчивые. В общем, там через какое-то время в отделении с пневмонией будет целый букет", — пояснил он.