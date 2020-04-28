Профессор РАН объяснил, чем опасна госпитализация с коронавирусом

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" объяснил, почему госпитализация опасна для больных COVID-19 в "не очень тяжелой" форме.
"Очень правильное решение не госпитализировать больных, если они не очень тяжелые, потому что ничего хорошего в госпитализации с легкой (форме. — Прим. ред.). <...> Дело в том, что в больнице сильно возрастает вероятность вторичной инфекции, причем внутрибольничная пневмония намного опаснее, чем внебольничная, потому что они там антибиотикоустойчивые. В общем, там через какое-то время в отделении с пневмонией будет целый букет", — пояснил он.
Лукашев подчеркнул, что если есть возможность "перетерпеть" коронавирусную инфекцию дома, нужно ей воспользоваться.
Случаи заражения коронавирусом выявили практически во всех государствах мира. По последним подсчетам, количество инфицированных приближается к трем миллионам, скончавшихся — к 200 тысячам пациентов.
В России зарегистрировали порядка 87 тысяч случаев заболевания, около 800 пациентов скончались, более семи тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф