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75 лет Великой Победы
2020-04-29T10:29
https://ria.ru/20200428/1570655872.html
Историк рассказал о восстании заключенных в концлагере Дахау
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РИА Новости

Историк рассказал о восстании заключенных в концлагере Дахау

02:50 28.04.2020 (обновлено: 10:29 29.04.2020)
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© AP Photo / Christof StacheКонцентрационный лагерь Дахау
Концентрационный лагерь Дахау
© AP Photo / Christof Stache
Концентрационный лагерь Дахау. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Концлагерь Дахау, где 75 лет назад вспыхнуло восстание заключенных, во время войны приобрёл зловещую известность: здесь нацисты впервые начали проводить медицинские опыты над узниками, рассказал РИА Новости сопредседатель центра "Холокост", профессор РГГУ Илья Альтман.
Подпольная организация заключённых в концлагере Дахау во главе с Интернациональным комитетом 28 апреля 1945 года, за день до прихода американских войск, подняла восстание в городе Дахау и взяла под контроль сам лагерь, сорвав план уничтожения оставшихся в живых заключённых. В момент освобождения в лагере находились около 30 тысяч узников.

"Дахау во время войны приобрёл зловещую известность как один из самых страшных концлагерей, здесь нацисты впервые стали проводить медицинские эксперименты над заключёнными. Только в 1942 году там было проведено около ста экспериментов над живыми людьми", — заявил Альтман.

Эксперт напомнил, что Дахау стал одним из первых концлагерей на территории Германии, он был создан в марте 1933 года неподалёку от Мюнхена. За все время существования концлагеря через него прошли более 200 тысяч человек из 24 стран. Из них не менее 35 тысяч погибли. Среди замученных — 12 тысяч советских военнопленных.
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"До начала Второй мировой войны в Дахау содержались политические противники нацистского режима, прежде всего коммунисты, социалисты, оппозиционные режиму священнослужители…, а также евреи. Дахау имел много филиалов, где многие узники трудились в качестве бесплатной рабочей силы на окрестных промышленных предприятиях", — рассказал эксперт.

Психолог в концлагере

Он напомнил, что среди узников было немало известных политиков, ученых, деятелей церкви, в том числе руководители Австрии и Франции, немецкий пастор Мартин Нимёллер, автор широко известного стихотворения "Когда они пришли за мной…", переведённого на десятки языков, Австрийский психиатр, психолог, философ и невролог, создатель нового направления в психологии и психотерапии Виктор Франкл оставил важное свидетельство о пребывании в этом лагере в своей знаменитой книге "Сказать жизни "ДА". Психолог в концлагере".
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"Дахау оставил глубокий след в истории преступлений нацистской Германии. За время его существования там находились десятки тысяч узников разных национальностей. В конце войны туда были перемещены уцелевшие евреи из лагерей на территории Советского Союза, Польши и Восточной Пруссии", - заявил сопредседатель центра "Холокост".
Он напомнил, что 4 сентября 1944 года в Дахау были расстреляны 93 советских офицера — участники "Братского союза военнопленных", действовавшего в концлагерях в районе Мюнхена.

"Одним из руководителей подполья был офицер Георгий Фесенко (Иосиф Фельдман) – еврей, выдававший себя за украинца. Уроженец Житомирской области, врач по специальности, он попал в плен в октябре 1941 года под Уманью на Украине, бежал, по подложным документам был отправлен на работы в Германию, сумел установить связи с целым рядом подпольных организаций в лагерях военнопленных", — отметил Альтман.

Эксперт рассказал, что Дахау был освобождён с боями, в отличие от Бухенвальда, американцы понесли потери, "высказывались версии, что в отместку американцы казнили взятых в плен более 500 эсэсовцев, которые охраняли лагерь, но это не так, командованием американской армии было проведено тщательное расследование, которое опровергает это утверждение".
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Японцы-освободители

"Обращает на себя внимание национальный состав американской армии, которая освобождала Дахау. Среди них были солдаты японского происхождения. В 1941 году все этнические японцы были интернированы в Калифорнии в нескольких лагерях после бомбардировки Перл-Харбор. Часть из них изъявила желание служить в американской армии, в это время как раз произошло открытие второго фронта", — заявил профессор РГГУ.
Эксперт рассказал, что это особенно запомнилось освобождённым узникам, которые прибыли в Дахау из Каунасского гетто на территории Литвы. "В 1940 году японский консул выдавал визы еврейским беженцам, но их не могли получить граждане Литвы, которые считались советскими гражданами, но получается, что они были освобождены японцами как бы со второй попытки", — заявил он.
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Как добавил Альтман, в 1988 году президент США Рональд Рейган подписал документ, в котором от имени американского правительства приносились извинения за интернирование, вызванное "расовыми предрассудками, военной истерией и ошибками политического руководства", а в 1991 году была подготовлена документальная выставка об участии этнических японцев в освобождении Дахау.
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75 лет Великой ПобедыДахауВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Центр "Холокост"Российский государственный гуманитарный университетИлья АльтманВ мире
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