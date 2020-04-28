В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Да, суд наложил арест на недвижимость Александрова", — сообщили журналистам в объединенной пресс-службе, не уточнив список объектов.
По данным местных СМИ, под арест попали три квартиры Александрова, одна из которых расположена в элитном доме на Песочной набережной, и нежилые помещения на Обводном канале, Галерной улице, 4-й Красноармейской, проспекте Большевиков, Садовой, Пушкинской и других.
Фрунзенский районный суд 4 апреля вынес постановление об аресте Александрова по новому уголовному делу, заведенному ФСБ России по статье "Присвоение или растрата". Ранее другой районный суд продлил Александрову домашний арест по уголовному делу о растрате при строительстве Фрунзенского радиуса. Всего общая сумма растраченных средств по двум уголовным делам в общей сложности составляет более миллиарда рублей.