В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя

"Да, суд наложил арест на недвижимость Александрова", — сообщили журналистам в объединенной пресс-службе, не уточнив список объектов.

По данным местных СМИ, под арест попали три квартиры Александрова, одна из которых расположена в элитном доме на Песочной набережной, и нежилые помещения на Обводном канале, Галерной улице, 4-й Красноармейской, проспекте Большевиков, Садовой, Пушкинской и других.