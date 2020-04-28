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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T00:51
https://ria.ru/20200428/1570654876.html
В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570301381_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_a9e8d041afb0f742261c6b2471d03041.jpg
РИА Новости

В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус

00:51 28.04.2020
115587
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности в клинике Волгоградского медицинского университета
Знак биологической опасности в клинике Волгоградского медицинского университета
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Лишь сохранение ограничений и режима самоизоляции, включая на майские праздники, позволит разорвать эпидемиологическую цепочку и поможет прийти к снижению числа заражений коронавирусом. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с телеканалом RT.
Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о необходимости продлить режим всеобщей самоизоляции, пропускную систему, а также ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, в том числе на майские праздники.

"Другого метода не существует. К сожалению, у нас пока нет позитивной динамики. Люди устали, в изолированных условиях находиться очень тяжело. Но нужно выдержать еще немного, чтобы мы могли иметь гарантии того, что динамика будет снижаться", — отметил Говорин.

По мнению парламентария, россиянам следует провести майские праздники в самоизоляции, чтобы помочь врачам своим ответственным поведением.

"Это звучит банально, но за этой банальностью кроется глубокая сущность эпидемии. Нет других путей снижения уровня инфицирования", — заключил он.

В России зарегистрировали порядка 87 тысяч случаев заболевания, около 800 пациентов скончались, более семи тысяч излечились.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНиколай ГоворинЗдоровье - ОбществоГосдума РФАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Есть ещё вариант, всем сдохнуть с голода, т.к. от таких ограничений сначала умирают не люди, сначала умирает экономика, а потом и люди, а помощь государства никак не отражается на семейном благосостоянии, кроме пламенных речей ввп о сохранении з/п на период карантина, больше ничего, даже встать на учёт в службу занятости без волокиты невозможно, хотя было обещано без справок и прочих издевательств
28 апреля, 02:48
AAAlber Alber
5811106
Они бы там договорились. Вирусологи говорят, что для разрыва цепочки надо иммунизировать 60% населения, а тут посидели под арестом и цепочка разорвана.
28 апреля, 01:01
АНАнтон Николаев
2650005
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