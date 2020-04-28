В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус

"Другого метода не существует. К сожалению, у нас пока нет позитивной динамики. Люди устали, в изолированных условиях находиться очень тяжело. Но нужно выдержать еще немного, чтобы мы могли иметь гарантии того, что динамика будет снижаться", — отметил Говорин.