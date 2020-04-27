В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники

"Ситуация по-прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло десяти тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники", — говорится в сообщении.