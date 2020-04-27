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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T23:56
https://ria.ru/20200427/1570651535.html
В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570135506_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_fe161946cdc5e6355f9b0958dc962c86.jpg
РИА Новости

В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники

21:01 27.04.2020 (обновлено: 23:56 27.04.2020)
102569
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПроверка наличия цифровых пропусков у Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
Проверка наличия цифровых пропусков у Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Проверка наличия цифровых пропусков у Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
"Ситуация по-прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло десяти тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники", — говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Пока всех не зачипируют, коронавирус не закончится
27 апреля, 22:29
АxАндрей xxx
920006
Неужели не понятно, что пропуска это гениальная выдумка одержимого налоговика Мишустина, таким образом он будет решать проблему с теневой экономикой, это же очевидно, всем кто работает в белую пропуска выдают, лицам старше 65 и детям вообще нельзя на улицу, и остаются только "нелегалы", у которых выбор либо работать два раза в неделю, беря пропуска на личные дела, либо устраиваться официально, думаю постепенно это войдет в обычную жизнь и пропишут в конституции...
27 апреля, 22:56
ttimosha8558
1000004
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