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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T00:40
https://ria.ru/20200428/1570654778.html
Главы МИД стран БРИКС обсудят борьбу с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:106:1976:1217_1036x0_80_0_0_c0b9cad8f2867d3898a51dd07cd61253.jpg
РИА Новости

Главы МИД стран БРИКС обсудят борьбу с коронавирусом

00:40 28.04.2020
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© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС под председательством главы МИД России Сергея Лаврова проведут во вторник внеочередное совещание в формате видеоконференции.
В центре внимания, как отметили ранее в российском дипведомстве, будут вопросы влияния пандемии на международные отношения, а также возможные совместные меры в борьбе с COVID-19. В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Председательство в группе с 1 января перешло от Бразилии к России.

Объединиться против коронавируса

Кризис, вызванный пандемией, уже сказался на жизни всего мира. Карантинные меры введены в десятках стран, а экономические последствия строгого режима, по оценкам экспертов, будут очень серьезными.
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Одной из важнейших задач встречи станет обсуждение того, как ускорить совместную работу по борьбе с инфекциями, рассказал Лавров накануне мероприятия в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО.
"Кстати, в рамках БРИКС, я упоминал про БРИКС, еще пару лет назад специально было принято решение глав государств развивать сотрудничество в сфере борьбы с инфекциями в сфере совместного производства и применения вакцин, два года назад. Сейчас на этой неделе у нас будет видеоконференция министров иностранных дел БРИКС, в том числе будем говорить, конечно же, о том, как ускорить работу вот этого механизма, созданного по решению глав государств", - сказал он.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на прошлой неделе сообщил, что страны группы обсуждают сотрудничество в борьбе с вирусом, в том числе разработку вакцины. Дипломат отметил, что несмотря на очевидные проблемы по проведению очных встреч, взаимодействие между странами-членами БРИКС идет, и "оно реально". Идея объединения усилий стран БРИКС по разработке вакцин, в том числе от новых коронавирусов, выдвигалась еще в ходе предыдущего председательства России в 2015 году на саммите в Уфе, напомнил дипломат.
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Ситуация с коронавирусом показала необходимость расширения взаимодействия стран БРИКС в сфере здравоохранения, отметил ранее замдиректора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Павел Князев. По его словам, у стран "пятерки" есть значительный опыт по борьбе с инфекционными болезнями. Он добавил, что их эксперты уже начинают работать над созданием механизма раннего предупреждения инфекций, планируются совместные учения с использованием мобильных противоэпидемиологических формирований.
По мнению замдиректора и научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперта клуба "Валдай" Дмитрия Суслова, помимо непосредственно обсуждения вопросов сотрудничества в сфере здравоохранения и борьбы с коронавирусом, министры затронут и ряд других важных тем.
"Вторая важнейшая часть повестки – это разговор о последствиях пандемии – и экономического, и социального характера, то есть как восстанавливать жизнь, как минимизировать ущерб для экономики. Что страны БРИКС должны предпринять в отношениях друг с другом и в отношении третьих стран – что важно предпринять в этом смысле, чтобы подтягивать экономический рост, стимулировать его и делать кризис менее глубоким", - сказал он.
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"В нынешней ситуации, когда ускоряется международное соперничество, страны БРИКС должны понижать роль доллара в торговых расчетах между собой, усиливать финансово-экономические инструменты. Об этом тоже пойдет речь", - добавил Суслов.
Также, по его словам, стороны обсудят социальные последствия пандемии: возвращение к нормальной жизни, обмен практиками – как и когда отменять карантин, можно ли как-то наращивать, восстанавливать туризм.
Как отметила научный руководитель экспертного совета по подготовке и обеспечению председательства РФ в БРИКС, эксперт клуба "Валдай" Виктория Панова, для стран группы важно обсудить то, как она могут сотрудничать в условиях пандемии, с учетом наработок, которые есть у каждой из них. По ее словам, с учетом пандемии акцент сдвигается в сторону здравоохранения, и она надеется, что министры определят основные приоритеты направления такого сотрудничества.

Заявить о себе

Встреча глав МИД БРИКС впервые пройдет в видеоформате. Хотя онлайн-переговоры имеют свои недостатки, в сложной ситуации это единственная возможность, и гораздо лучше провести встречу, чем не провести, считает Суслов.
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По мнению эксперта, пока альянс проявил себя весьма слабо в части борьбы с коронавирусом и последствиями пандемии.
"Страны БРИКС могут заполнить этот вакуум. В любом случае, и для эффективности борьбы с этой пандемией, и для позиционирования БРИКС как элемента глобального управления, важного международного форума, крайне важно эту встречу провести и заявить о себе – что БРИКС этим тоже занимается. Сейчас важно, что министры иностранных дел, а это следующий после саммита уровень, что-то сделают и заявят по этой проблеме", - отметил он.
Суслов пояснил, что сейчас БРИКС – фактически единственный форум глобального управления и сотрудничества, который не парализован и где не звучат взаимные обвинения.
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Панова соглашается с коллегой, отмечая, что существующие международные механизмы в новой реальности не сработали.
"Коллективного единого значимого ответа не последовало, мы не увидели решений по итогам саммита "двадцатки". Главам БРИКС важно, кроме конкретных действий, обсудить, какие необходимы механизмы глобального управления для более эффективной реализации сотрудничества между странами", - сказала она.
"Пока мы видим, что каждая страна действует по принципу "кто во что горазд". У кого-то национальный эгоизм превалирует. Как быть дальше? У БРИКС есть возможности сформулировать базовые предложения, как мир может быть построен, какая система регулирования могла бы быть адаптирована", - подчеркнула Панова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
200004
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковКитайЮАРБразилияИндияВ мире
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